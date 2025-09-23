Προσγειώνει τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων ο Πάουελ

Ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ δήλωσε την Τρίτη ότι η κεντρική τράπεζα βρίσκεται σε μια «δύσκολη κατάσταση», αντιμέτωπη με τον διαρκή κίνδυνο μιας ταχύτερης του αναμενομένου αύξησης του πληθωρισμού, την ίδια στιγμή που η ασθενής αύξηση της απασχόλησης εγείρει ανησυχίες για την υγεία της αγοράς εργασίας.

Σε δηλώσεις που προετοιμάστηκαν για την Οικονομική Επιτροπή του Μεγάλου Εμπορικού Επιμελητηρίου του Ρόουντ Άιλαντ, ο Πάουελ δεν έδωσε σαφείς ενδείξεις για το πότε ενδέχεται η Fed να μειώσει ξανά τα επιτόκια, σημειώνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος τόσο από μια γρήγορη μείωση - με τον κίνδυνο αναζωπύρωσης του πληθωρισμού - όσο και από μια πολύ αργή - με κίνδυνο αύξησης της ανεργίας.

«Ο πληθωρισμός κινδυνεύει να αυξηθεί βραχυπρόθεσμα, ενώ η απασχόληση να μειωθεί – μια δύσκολη κατάσταση», είπε ο Πάουελ, επαναλαμβάνοντας φρασεολογία που χρησιμοποίησε και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η Fed μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας. Το τρέχον επιτόκιο, στο εύρος 4% με 4,25%, εξακολουθεί να θεωρείται αρκετά υψηλό ώστε να αντιμετωπίζει τις πληθωριστικές πιέσεις, αλλά «μας αφήνει σε καλή θέση να ανταποκριθούμε σε πιθανές οικονομικές εξελίξεις. Η πολιτική μας δεν ακολουθεί προκαθορισμένη πορεία».

Αν και αυτή η φράση αποτελεί σχεδόν «μάντρα» των αξιωματούχων της Fed, αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει διχασμός στο εσωτερικό της κεντρικής τράπεζας. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αρκετοί πρόεδροι περιφερειακών παραρτημάτων της Fed τόνισαν ότι η τράπεζα πρέπει να κινηθεί προσεκτικά όσον αφορά τα επιτόκια, βλέποντας τον πληθωρισμό ως κυρίαρχο κίνδυνο. Από την άλλη πλευρά, δύο κυβερνήτες της Fed προειδοποίησαν ότι η πολιτική είναι υπερβολικά περιοριστική και χρειάζονται περισσότερες μειώσεις για την προστασία της αγοράς εργασίας.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στη Fed, κατά μέσο όρο, αναμένουν μειώσεις κατά ένα τέταρτο της μονάδας στις συνεδριάσεις του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου, και οι επενδυτές θεωρούν με μεγάλη πιθανότητα ότι αυτό θα συμβεί.

Αλλά, «αν χαλαρώσουμε πολύ επιθετικά, μπορεί να αφήσουμε τη δουλειά του πληθωρισμού ημιτελή και να χρειαστεί να αντιστρέψουμε πορεία αργότερα για να επαναφέρουμε πλήρως τον πληθωρισμό στο 2%. Αν διατηρήσουμε τη νομισματική πολιτική σε περιοριστικά επίπεδα για πολύ, η αγορά εργασίας μπορεί να αποδυναμωθεί άσκοπα», είπε ο Πάουελ.

Ο Πάουελ παραδέχθηκε ότι υπάρχουν λόγοι ανησυχίας για την αγορά εργασίας, καθώς η πρόσφατη δημιουργία θέσεων εργασίας κινείται γύρω στις 25.000 κατά μέσο όρο τους τελευταίους τρεις μήνες — αριθμός κάτω από το «σημείο ισορροπίας» που απαιτείται για να διατηρηθεί σταθερό το ποσοστό ανεργίας.

Ωστόσο, άλλοι δείκτες της αγοράς εργασίας παραμένουν «γενικά σταθεροί», είπε.

Ο πληθωρισμός, εν τω μεταξύ, παραμένει «κάπως αυξημένος», με τους δασμούς να οδηγούν τις τιμές αγαθών υψηλότερα. Παρότι αυτή η επίδραση πιθανότατα θα εξασθενίσει, πρόσθεσε, αυτό θα πάρει χρόνο, και είναι ευθύνη της Fed να «εξασφαλίσει ότι αυτή η εφάπαξ αύξηση των τιμών δεν θα μετατραπεί σε συνεχιζόμενο πρόβλημα πληθωρισμού».

Όσον αφορά το ράλι στη Wall Street, ο Πάουελ επισήμανε ότι οι αποτιμήσεις των αμερικανικών μετοχών είναι κάπως υψηλές.

Ο Πάουελ μίλησε σε μια περίοδο κατά την οποία η Fed δέχεται έντονες πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ να μειώσει τα επιτόκια.