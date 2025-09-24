Περισσότερη αμερικανική ενέργεια θέλει να εισάγει η Ινδία

Η Ινδία επιθυμεί να αυξήσει τις εισαγωγές αμερικανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, αναμένοντας ότι η Ουάσιγκτον, ως «στενός φίλος και φυσικός εταίρος» του Νέου Δελχί, θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου Πιγιούς Γκόγιαλ από τις ΗΠΑ.

Η επίσκεψη του Γκόγιαλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, έρχεται αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς 50% στις εισαγωγές ινδικών προϊόντων τον Αύγουστο. Την απόφαση αυτή έλαβε η αμερικανική κυβέρνηση εν μέρει για να τιμωρήσει το Νέο Δελχί που συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Μόσχα. Πράγματι η Ινδία είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού αργού που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Με τον τρόπο αυτό, ισχυρίζονται οι ΗΠΑ, το Νέο Δελχί βοηθά στη χρηματοδότηση του πολέμου που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διεξάγει στην Ουκρανία.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η Ινδία εκτιμά ότι αγοράζοντας περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο από την Αμερική θα πετύχαινε αφενός να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές της εισαγωγές και αφετέρου, να ενισχύσει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αξίζει να αναφερθεί ωστόσο ότι πέρα από τα εμπορικά ζητήματα, η απόφαση της Ουάσιγκτον να επιβάλει τέλος 100.000 δολαρίων για τη νέα βίζα H-1B που χρησιμοποιείται κυρίως από Ινδούς εργαζόμενους στον τομέα της τεχνολογίας, προκάλεσε νέες τριβές στις σχέσεις των δύο χωρών.