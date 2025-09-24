Ελβετία: Οριακή ανάπτυξη το 2026 προβλέπει το ινστιτούτο έρευνας της Ζυρίχης

Μόλις 0,9% αναμένει το ερευνητικό ινστιτούτο της Ζυρίχης (KOF) ότι θα αυξηθεί το ΑΕΠ της Ελβετίας το 2026.

Συγκεκριμένα το KOF αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή του για ανάπτυξη ύψους 1,5%, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις των υψηλών αμερικανικών δασμών στην οικονομία της χώρας.

Πρόκειται για τον πρώτο φορέα του είδους του, που εκτιμά ότι το ελβετικό ΑΕΠ θα παρουσιάσει άνοδο κάτω του 1%, μεταδίδει το Bloomberg. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση αναμένει ανάπτυξη 1,2%.

Η αύξηση των δασμών στις ελβετικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ συνεπάγεται με μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους σε σχέση με αυτές άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένων και των εξαγωγών από την ΕΕ, επεσήμανε το ινστιτούτο.