Alert από H&M για τους δασμούς ΗΠΑ

Ο σουηδικός όμιλος ένδυσης H&M ανακοίνωσε άνοδο των λειτουργικών κερδών τρίτου τριμήνου - μεγαλύτερη από την αναμενόμενη - αλλά αναμένει οι πωλήσεις σε τοπικά νομίσματα να παραμείνουν στάσιμες τον Σεπτέμβριο.

Οπως μεταδίδει το Reuters, τα λειτουργικά κέρδη για το διάστημα Ιουνίου-Αυγούστου ανήλθαν σε 4,91 δισεκατομμύρια κορώνες (523 εκατ. δολάρια), έναντι 3,51 δισ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο και μέσης πρόβλεψης 3,68 δισ. σε δημοσκόπηση αναλυτών της LSEG, με αύξηση πωλήσεων σε τοπικά νομίσματα κατά 2%.

«Οι φθινοπωρινές συλλογές έχουν τύχει θετικής ανταπόκρισης», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η H&M προειδοποίησε, ωστόσο, ότι αναμένει το κόστος των αμερικανικών δασμών στις εισαγωγές να έχει μεγαλύτερη επίδραση στο περιθώριο μικτού κέρδους κατά το τέταρτο τρίμηνο, το οποίο διαρκεί έως το τέλος Νοεμβρίου.

Στο πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους της H&M, τα κέρδη είχαν μειωθεί.

Η μετοχή της κάνει άλμα 10%, καθώς τα αποτελέσματά της ήταν καλύτερα από αυτά που αναμένονταν.