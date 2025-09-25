ΗΠΑ: Συρρικνώθηκε 17% το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών τον Αύγουστο

Το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών των ΗΠΑ βούτηξε τον Αύγουστο στα 85,5 δισ. δολάρια από 102,8 δισ. τον Ιούλιο, καταγράφοντας πτώση 17%.

Το επίπεδο αυτό είναι το χαμηλότερο των τελευταίων δύο ετών.

Οι εισαγωγές υποχώρησαν 7% στα 261,6 δισ. τον Αύγουστο, ενώ οι εξαγωγές διολίσθησαν κατά 1,3% στα 176 δισ. δολάρια.

Σημειώνεται ότι τα μικρότερα εμπορικά ελλείμματα οδηγούν υψηλότερα τη μέτρηση του ΑΕΠ και το αντίστροφο.

Η μεγάλη άνοδος του ελλείμματος στο πρώτο τρίμηνο του 2025 διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 0,5%.