OpenAI Pulse: Το ChatGPT δουλεύει ενώ κοιμάσαι

Η OpenAI λανσάρει μια νέα λειτουργία στο ChatGPT που ονομάζεται Pulse, η οποία δημιουργεί εξατομικευμένες ενημερώσεις για τους χρήστες ενώ κοιμούνται. Το Pulse προσφέρει στους χρήστες πέντε έως δέκα σύντομες ενημερώσεις που τους βοηθούν να ενημερωθούν για την ημέρα τους και έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τους χρήστες να ελέγχουν το ChatGPT το πρωί, όπως θα έλεγχαν τα κοινωνικά μέσα ή μια εφαρμογή ειδήσεων.

Το Pulse είναι μέρος μιας ευρύτερης αλλαγής στα καταναλωτικά προϊόντα της OpenAI, τα οποία τελευταία έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν ασύγχρονα για τους χρήστες αντί να απαντούν σε ερωτήσεις. Λειτουργίες όπως το ChatGPT Agent ή το Codex στοχεύουν να κάνουν το ChatGPT να μοιάζει περισσότερο με βοηθό παρά με chatbot. Με το Pulse, η OpenAI φαίνεται να θέλει το ChatGPT να είναι πιο προνοητικό.

Μπορείτε να επιλέξετε τι θα ερευνά το ChatGPT, ενημερώνοντάς το για το τι είναι χρήσιμο και τι όχι. Η έρευνα εμφανίζεται στο Pulse ως θεματικές οπτικές κάρτες που μπορείτε να σαρώσετε γρήγορα ή να ανοίξετε για περισσότερες λεπτομέρειες, έτσι ώστε κάθε μέρα να ξεκινά με ένα νέο, εστιασμένο σύνολο ενημερώσεων», ανέφερε η OpenAI σε δελτίο τύπου, προσθέτοντας ότι το νέο εργαλείο είναι προς το παρόν διαθέσιμο μόνο σε επαγγελματίες χρήστες.

Επιπλέον, η εταιρεία δήλωσε ότι το ChatGPT μπορεί πλέον να πραγματοποιεί έρευνα κάθε βράδυ με βάση πληροφορίες από τη μνήμη του χρήστη, το ιστορικό συνομιλιών και άμεση ανατροφοδότηση, προκειμένου να παρέχει εξατομικευμένες ενημερώσεις την επόμενη μέρα. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν επίσης να συνδέσουν το Gmail και το Google Calendar για πιο σχετικές προτάσεις.