Σε υψηλό ενός έτους ο πληθωρισμός στην Ισπανία

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους, από 2,7% τον Αύγουστο. Ενισχύεται το σενάριο που θέλει την ΕΚΤ να διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια τον επόμενο μήνα.

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:14

Στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου χρόνου ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ισπανάι, ενισχύοντας το σενάριο ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα τον επόμενο μήνα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, oι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους, από 2,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα Δευτέρα τα οποία ήταν σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις των οικονομολόγων.

Ο δομικός δείκτης, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των μη επεξεργασμένων τροφίμων και της Ενέργειας, υποχώρησε στο 2,3%, αντίθετα με τις προβλέψεις για άνοδο.

