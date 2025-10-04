Η Ιαπωνία ετοιμάζεται για την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δημοσιεύθηκε: 4 Οκτωβρίου 2025 - 18:25

Η πρώην υπουργός Εσωτερικών Ζητημάτων της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι κέρδισε την επαναληπτική ψηφοφορία για τη ηγεσία του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP).

Η Τακαΐτσι αναμένεται ότι θα αντικαταστήσει τον Σιγκέρου Ισίμπα στην πρωθυπουργία, καθώς το LDP παραμένει το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο.

Ωστόσο, μετά από τις πρόσφατες εκλογές, ο συνασπισμός υπό την ηγεσία του LDP δεν έχει την πλειοψηφία σε κανένα κοινοβουλευτικό σώμα και θα απαιτηθεί η συνεργασία με την αντιπολίτευση, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Η Τακαΐτσι, η οποία έχει ως πρότυπο τη Μάργκαρετ Θάτσερ και ήταν υπέρμαχος των abenomics, νίκησε τον Σιντζίρο Κοϊζούμι στην επαναληπτική ψηφοφορία για την ηγεσία του κόμματος, αφού κανένας από τους πέντε υποψηφίους δεν κέρδισε την πλειοψηφία στον πρώτο γύρο.

Η ψηφοφορία στο κοινοβούλιο για την εκλογή του επόμενου πρωθυπουργού αναμένεται να διεξαχθεί στις 15 Οκτωβρίου.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ιαπωνίας που θα αναλάβει την πρωθυπουργία γυναίκα. 

«Αντί να νιώθω χαρούμενη τώρα νιώθω ότι τι μέλλον είναι δύσκολο», δήλωσε η Τακαΐτσι.

Με πληροφορίες από Financial Times, ΑΠΕ

