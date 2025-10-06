Αλλαγές κορυφής στην ΕΚΤ: Το τέλος της εποχής Λαγκάρντ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εισέρχεται σε μια διετή περίοδο αναδιοργάνωσης, κατά την οποία θα αντικατασταθούν τα δύο τρίτα της ανώτατης ηγεσίας της, συμπεριλαμβανομένης της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ.

Oπως μεταδίδει το Bloomberg, τα σχέδια για την αναδιοργάνωση του εξαμελούς Εκτελεστικού Συμβουλίου - το οποίο διαμορφώνεται τόσο από πολιτικά κριτήρια όσο και από προσωπικά προσόντα - ενδέχεται να ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα, όταν οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα συναντηθούν στο Λουξεμβούργο, παρέχοντας την ευκαιρία να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τον διάδοχο του δεύτερου στην ιεραρχία μετά τη Λαγκάρντ, Λουίς ντε Γκίντος.

Τον Μάιο του 2026 λήγει η θητεία του αντιπροέδρου της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος. Τον Μάιο του 2027 λήγει η θητεία του επικεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν, τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς λήγει η θητεία της Λαγκάρντ και τον Δεκέμβριο του 27 του μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου, Ίζαμπελ Σνάμπελ.

Η Γερμανία και η Γαλλία, οι μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής, έχουν βάλει στο στόχαστρό τους τις θέσεις της προεδρίας και του επικεφαλής οικονομολόγου. Μαζί με την Ιταλία, έχουν πάντα εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο.

Η Ισπανία και η Ολλανδία είναι επίσης στο παιχνίδι, ενώ οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αγωνίζονται για να κατακτήσουν για πρώτη φορά θέση και οι χώρες του Νότου θέλουν αναγνώριση για το γεγονός ότι βγήκαν από την κρίση χρέους σε καλύτερη κατάσταση από πολλές βόρειες.

Το κλειδί θα είναι η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ μεγάλων και μικρών χωρών, Βορρά και Νότου και - ιδανικά - μεταξύ των φύλων. Για τους νεοεισερχόμενους, οι προκλήσεις εκτείνονται πολύ πέρα από τον καθορισμό των επιτοκίων.

