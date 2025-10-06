Απογειώθηκε η τιμή του ρεύματος σε Γαλλία και Γερμανία

Οι τιμές ενέργειας στη Γαλλία και τη Γερμανία βρέθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο, καθώς αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και κλιμακώνονται οι ανησυχίες για τη μειωμένη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Συγκεκριμένα, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στα γαλλικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του επόμενου μήνα αυξήθηκε έως και 4,1% αγγίζοντας τα 76,23 ευρώ ανά μεγαβατώρα, μεταδίδει το Bloomberg. Στα αντίστοιχα γερμανικά συμβόλαια, η αξία του ρεύματος κατέγραψε άνοδο 3,6% φτάνοντας τα 99,79 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό χρηματιστήριο ενέργειας (ΕΕΧ).

Οι τιμές της ενέργειας στη Γερμανία έχουν αυξηθεί κυρίως λόγω πρόγνωσης για πτώση του υδραργύρου και της «χαμηλότερης από το κανονικό» παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, εξήγησε ο Γιάννης Παπαμικρουλέας, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ενεργειακών Συναλλαγών στη ΔΕΠΑ Εμπορίας. «Οι τιμές στη Γαλλία έχουν επίσης επηρεαστεί από την πρόγνωση για χαμηλότερες θερμοκρασίες», πρόσθεσε.

Αξίζει να αναφερθεί τέλος, ότι για τους ίδιους λόγους, άνοδο παρουσίασε και η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη.