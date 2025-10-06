Συμφωνία-μαμούθ: Η OpenAI ρίχνει δισ. στην AMD

Η OpenAI συμφώνησε να αγοράσει τσιπ αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από την AMD, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει την εταιρεία κατασκευής του ChatGPT να αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου μερίδιο περίπου 10% στην εταιρεία κατασκευής τσιπ με κεφαλαιοποίηση 270 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να αγοράσει επεξεργαστές με συνολική κατανάλωση ισχύος 6 GW, που αντιστοιχεί περίπου στη μέση ζήτηση της Σιγκαπούρης.

Οι εταιρείες δεν ανακοίνωσαν το συνολικό ποσό της συναλλαγής, αλλά τα στελέχη της OpenAI εκτιμούν ότι η θέση σε λειτουργία 1 GW ισχύος κοστίζει περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια, με τα δύο τρίτα του ποσού αυτού να δαπανώνται για τσιπ και την υποδομή που τα υποστηρίζει.

Η συμφωνία έρχεται μόλις δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της Nvidia, ανταγωνίστριας της AMD, ότι σχεδιάζει να επενδύσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI, με τις δύο εταιρείες να δεσμεύονται να αναπτύξουν 10 GW νέας χωρητικότητας κέντρων δεδομένων.

Η AMD έχει επίσης εκδώσει στην OpenAI δικαίωμα αγοράς έως και 160 εκατομμυρίων μετοχών με τιμή άσκησης 0,01 δολάρια με την πάροδο του χρόνου, με βάση την «επίτευξη συγκεκριμένων στόχων τιμής μετοχής» από την AMD και την ανάπτυξη των τσιπ της από την OpenAI. Αυτό θα ισοδυναμούσε με περίπου το 10% της εταιρείας.

Οι μετοχές της AMD σημείωσαν άνοδο 15% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, μετά την ανακοίνωση της είδησης.