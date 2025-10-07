#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μειώθηκαν 4,6% οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργίας στην Ευρώπη το 1ο εξάμηνο

Παράλληλα η ασθενής ζήτηση και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από τις εισαγωγές χωρών χαμηλού κόστους οδήγησαν τον κλάδο σε χαμηλή πορεία. Πώς κινήθηκαν οι εισαγωγές και ο κύκλος εργασιών.

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 10:43

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ένδυσης - Κλωστοϋφαντουργίας EURATEX, το πρώτο εξάμηνο του 2025 η ευρωπαϊκή βιομηχανία συνέχισε να αντιμετωπίζει τις ίδιες προκλήσεις και προβλήματα που επηρέασαν αρνητικά την πορεία της και το 2024.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Έτοιμου Ενδύματος (ΣΕΠΕΕ), η ασθενής ζήτηση, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από τις εισαγωγές χωρών χαμηλού κόστους και η μείωση των εξαγωγών οδήγησαν τον κλάδο σε χαμηλή πορεία.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι περισσότεροι οικονομικοί δείκτες κατέγραψαν πτώση.

Η παραγωγή σημείωσε μείωση 6,2% στην ένδυση και 1,5% στην κλωστοϋφαντουργία. Σημειώνεται ότι η παραγωγή καταγράφει αρνητική πορεία για τρία συνεχόμενα χρόνια, από το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και μετά.

Ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2025 σημείωσε μείωση 3,5% στην ένδυση και 2,3% στην κλωστοϋφαντουργία.

Μείωση κατέγραψαν και οι εξαγωγές με πτώση 3,6% στην ένδυση και 4,6% στην κλωστοϋφαντουργία.

Αντίθετα οι εισαγωγές σημείωσαν άνοδο με αύξηση 3,5% στην ένδυση, ενώ παράμειναν στάσιμες (-0,1%) στην κλωστοϋφαντουργία.

Η μεγαλύτερή αύξηση των εισαγωγών προήλθε από την Κίνα 17% και το Μπαγκλαντές 9%, ενώ υποχώρηση καταγράφηκε στις εισαγωγές από Τουρκία -6,6%.

Τέλος, το κόστος παραγωγής στην Ευρώπη συνέχισε να αυξάνεται στην ένδυση κατά 1,0% ενώ στην κλωστοϋφαντουργία σημείωσε μείωση κατά 0.9%.

