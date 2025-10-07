#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τέταρτη φορά έπεσαν οι παραγγελίες στα γερμανικά εργοστάσια

Η πτώση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ύφεση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (-6,4%).

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 10:48

Οι παραγγελίες των γερμανικών εργοστασίων υποχώρησαν κατά 0,8% σε μηνιαία βάση τον Αύγουστο, υπολείπονται των προσδοκιών της αγοράς για αύξηση 1,4% και ακολουθώντας μια προς τα κάτω αναθεωρημένη πτώση 2,7% τον προηγούμενο μήνα.

Αυτό σηματοδότησε την τέταρτη συνεχόμενη μηνιαία πτώση, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ύφεση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (-6,4%).

Η ζήτηση μειώθηκε επίσης για τα προϊόντα επεξεργασίας δεδομένων, τα ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα (-11,5%) και τα φαρμακευτικά προϊόντα (-13,5%). Αντίθετα, οι παραγγελίες αυξήθηκαν για τα μεταλλικά προϊόντα (15,4%), τον άλλο εξοπλισμό μεταφορών (17,1%) και τον ηλεκτρικό εξοπλισμό (7,2%).

