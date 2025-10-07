#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κοντά σε ρεκόρ 16 μηνών οι θαλάσσιες εξαγωγές ρωσικού αργού

Οι θαλάσσιες αποστολές φτάνουν τα 3,57 εκατ. βαρέλια την ημέρα, ενώ οι επιθέσεις σε διυλιστήρια – όπως στο Kirishi – οδηγούν σε εκτροπές προμηθειών και πιέζουν τη χωρητικότητα.

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 13:54

Οι θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου της Ρωσίας παρέμειναν κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 μηνών τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, καθώς οι επιθέσεις με drones της Ουκρανίας σε διυλιστήρια αναγκάζουν την εκτροπή των προμηθειών προς τους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής και επιβαρύνουν την αποτελεσματική τους χωρητικότητα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο μέσος όρος των μεταφορών από τα λιμάνια της χώρας για τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 5 Οκτωβρίου ήταν 3,57 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg - περίπου 80.000 βαρέλια την ημέρα κάτω από το υψηλό του Μαΐου του 2024.

Η αύξηση των αποστολών ήρθε καθώς η Ουκρανία ενέτεινε τις επιθέσεις με drones σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, εξαπολύοντας επιθέσεις σε τουλάχιστον 15 εργοστάσια σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας τους τελευταίους δύο μήνες.

Μεταξύ των πρόσφατων επιθέσεων ήταν και αυτή στο διυλιστήριο Kirishi, σε απόσταση άνω των 800 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, με το Σύστημα Πληροφοριών Πυρκαγιών για τη Διαχείριση Πόρων της NASA να δείχνει δύο πυρκαγιές στο εργοστάσιο τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Ήταν η δεύτερη φορά που το εργοστάσιο έγινε στόχος σε λιγότερο από ένα μήνα.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων και αναφορές λιμενικών πρακτόρων, συνολικά 35 δεξαμενόπλοια φόρτωσαν 27,17 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου την εβδομάδα έως τις 5 Οκτωβρίου. Ο όγκος αυτός ήταν αυξημένος σε σχέση με τα 26,75 εκατομμύρια βαρέλια που φόρτωσαν 35 πλοία την προηγούμενη εβδομάδα.

Tankers Loading Crude at Russian Terminals

35 tankers loaded Russian crude in the week to October 5

Η ακαθάριστη αξία των εξαγωγών της Μόσχας μειώθηκε κατά περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας τα 1,53 δισεκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα έως τις 5 Οκτωβρίου.

Value of Exports

Gross income from seaborne crude exports (2022-2025)

 

 

 

 

