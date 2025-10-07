#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εκτίναξη του χρυσού στο $4.900 βλέπει η Goldman Sachs

Η Goldman αναμένει ότι οι αγορές από κεντρικές τράπεζες θα ανέλθουν κατά μέσο όρο σε 80 μετρικούς τόνους το 2025 και 70 τόνους το 2026.

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 18:09

Η Goldman Sachs αναβάθμισε τη Δευτέρα την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού τον Δεκέμβριο του 2026 στα 4.900 δολάρια ανά ουγκιά από την προηγούμενη εκτίμηση των 4.300 δολαρίων, επικαλούμενη ισχυρές εισροές σε ETFs και αγορές από κεντρικές τράπεζες.

Την Τρίτη η τιμή του συμβολαίου του χρυσού κατέγραψε κέρδη 0,7% στις 4.002 δολάρια ανά ουγκιά, επίπεδο που αποτελεί νέο ιστορικό υψηλό.

Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο 51% μέσα στο 2025, λόγω της ισχυρής ζήτησης από κεντρικές τράπεζες, της αυξημένης επενδυτικής τοποθέτησης σε ETFs χρυσού, της αποδυνάμωσης του δολαρίου και του αυξημένου ενδιαφέροντος από ιδιώτες επενδυτές που αναζητούν προστασία από την κλιμάκωση των εμπορικών και γεωπολιτικών κινδύνων.

Η Goldman αναμένει ότι οι αγορές από κεντρικές τράπεζες θα ανέλθουν κατά μέσο όρο σε 80 μετρικούς τόνους το 2025 και 70 τόνους το 2026

 

