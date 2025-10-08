#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η SoftBank εξαγοράζει την ABB έναντι 5,4 δισ. δολαρίων

Κίνηση ενίσχυσης των επενδύσεών της στην Τεχνητή Νοημοσύνη. «Το επόμενο μέτωπο της SoftBank είναι η Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη».

Δημοσιεύθηκε: 8 Οκτωβρίου 2025 - 09:39

Η ιαπωνική SoftBank ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συμφώνησε να εξαγοράσει τον κλάδο ρομποτικής της ελβετικής ABB έναντι 5,4 δισ. δολαρίων, σε μια κίνηση ενίσχυσης των επενδύσεών της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως σημειώνει το CNBC, η συμφωνία, που τελεί υπό την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών διεθνώς, σημαίνει ότι η ABB εγκαταλείπει τα σχέδια για εισαγωγή του τμήματος ρομποτικής της ως ξεχωριστής εισηγμένης εταιρείας.

«Το επόμενο μέτωπο της SoftBank είναι η Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη. Μαζί με την ABB Robotics, θα ενώσουμε τεχνολογία και ταλέντα παγκόσμιας κλάσης υπό την κοινή μας όραση να συγχωνεύσουμε την Τεχνητή Υπερνοημοσύνη και τη ρομποτική - προωθώντας μια επαναστατική εξέλιξη που θα ωθήσει την ανθρωπότητα προς τα εμπρός», δήλωσε ο Masayoshi Son, ιδρυτής της SoftBank.

