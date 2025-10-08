#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η Ευρώπη κόντρα στον... άνεμο: Ρεκόρ περιορισμού αιολικής ενέργειας φέτος!

Η υπερπαραγωγή αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη προκαλεί υπερφόρτωση δικτύου. Ετσι, αναγκάζονται να κλείνουν μονάδες. Το κόστος μετακυλίεται στους καταναλωτές.

Δημοσιεύθηκε: 8 Οκτωβρίου 2025 - 16:36

Οι ευρωπαϊκές χώρες περιόρισαν κατά ποσότητα-ρεκόρ την αιολική ενέργεια τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, καθώς η υπερβολική παραγωγή υπερφόρτωσε τις υποδομές οι οποίες δεν ήταν σε θέση να απορροφήσουν τις αυξήσεις στη ροή της ανανεώσιμης ενέργειας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία και η νότια Σουηδία κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά περιορισμού, σύμφωνα με στοιχεία του London Stock Exchange Group. Ο περιορισμός της αιολικής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμπεριλήφθηκε στο σύνολο των δεδομένων. Η δυτική Δανία σημείωσε ελαφρά μείωση σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Καθώς η Ευρώπη έχει επεκτείνει ραγδαία τον αριθμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χωρίς να επενδύσει αντίστοιχα στο δίκτυο, η μείωση της παραγωγής -η σκόπιμη μείωση της παραγωγής αιολικής και ηλιακής ενέργειας- έχει γίνει όλο και πιο συχνή.

Ορισμένες μονάδες υποχρεώνονται να κλείσουν όταν το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο, ενώ άλλες το κάνουν εθελοντικά όταν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας πέφτουν πολύ χαμηλά. Το κόστος των διακοπών λειτουργίας που σχετίζονται με το δίκτυο συχνά μετακυλίεται στους καταναλωτές.

Η Ισπανία, η Γερμανία και η Γαλλία σημείωσαν επίσης μηνιαία ρεκόρ διακοπής λειτουργίας αιολικών πάρκων φέτος. Η Ισπανία έφτασε σε ρεκόρ τον Μάιο, όταν το 19,6% της αιολικής παραγωγής περιορίστηκε σκόπιμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG -τριπλάσιο ποσοστό από ό,τι τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η Γαλλία σημείωσε μηνιαίο ρεκόρ τον Αύγουστο με περιορισμό 11,2%, ενώ η Γερμανία έφτασε στο αποκορύφωμα τον Μάρτιο με 7,3%.

Europe Sees More and More Wind Curtailment

January to September

 

Source: LSEG

Note: In Sweden and Denmark LSEG focuses on the most liquid zones

 

