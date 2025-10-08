Nestle: Αποχώρησε από πρωτοβουλία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου

Η Nestle αποχώρησε από την Dairy Methane Action Alliance, μια «συμμαχία» για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων, μεταδίδει το Bloomberg. Στην πρωτοβουλία, η οποία εγκαινιάστηκε δύο χρόνια πριν, το 2023, συμμετέχουν κολοσσοί, όπως η Danone και η Kraft Heinz.

Η ελβετική εταιρεία επαίνεσε ωστόσο τις προσπάθειες και το έργο της πρωτοβουλίας, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της να μειώσει τις εκπομπές ρύπων που προκαλούνται από την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, στο πλαίσιο της ευρύτερης επιδίωξής της να μειώσει στο μισό το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα έως το 2030.

Δεν είναι σαφές εάν η απόσυρση της Nestle θα παροτρύνει και άλλα μέλη της πρωτοβουλίας να αποχωρήσουν από τη δράση. Προς το παρόν, δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο, αφού αρκετά μεγάλα ονόματα, μεταξύ των οποίων, η Danone, τα Starbucks, η General Mills, η Bel Group και η Lactalis USA, δήλωσαν ότι θα παραμείνουν στην Dairy Methane Action Alliance.

Η αποχώρηση της Nestle από την πρωτοβουλία έχει προκαλέσει διεθνή αναστάτωση. Χαρακτηριστικά, η Nusa Urbancic, διευθύνουσα σύμβουλος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Changing Markets Foundation, χαρακτήρισε «ανησυχητική» την κίνηση αυτή της ελβετικής εταιρείας, μιας και έρχεται «σε μια περίοδο που οι επιστήμονες μας λένε ότι η μείωση του μεθανίου είναι η καλύτερη στρατηγική για να περιορίσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη».

Αξίζει να αναφερθεί ότι το μεθάνιο παγιδεύει περίπου 80 φορές περισσότερη θερμότητα στην ατμόσφαιρα από ότι το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμη και μια ήπια μείωση των εκπομπών μεθανίου, θα βοηθούσαν τη θερμοκρασία να υποχωρήσει σε πιο φυσιολογικά επίπεδο.

Αυτό ωστόσο είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο. Οι συγκεντρώσεις μεθανίου στην ατμόσφαιρά έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί από την έναρξη της Βιομηχανικής Επανάστασης, εξαιτίας των εξορύξεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, των χωματερών και της αυξανόμενης ζήτησης για βοδινό κρέας και γαλακτοκομικά.

Για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση αυτή, τα μέλη της Dairy Methane Action Alliance δεσμεύτηκαν στην πρώτη διάσκεψη της συμμαχίας, να μετρήσουν και να αναφέρουν τις εκπομπές μεθανίου που εκλύονται κατά την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, και να δημοσιεύσουν σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση αυτών των ρύπων αρχικά έως το τέλος του 2024, με την προθεσμία να μετατίθεται ωστόσο κατά έναν χρόνο. Μέχρι στιγμής, επτά από τα 10 μέλη της πρωτοβουλίας έχουν παραδώσει εκθέσεις σχετικά με τις εκπομπές μεθανίου τους, ενώ τέσσερα έχουν δημοσιεύσει σχέδια δράσης για τον περιορισμό τους.

Εν τω μεταξύ, η Nestle αν και υποστήριξε ότι οι εκπομπές μεθανίου της υποχώρησαν κατά 21% το 2024 σε σύγκριση με το 2018.