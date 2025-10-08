Κατρακύλα 4,3% για τη βιομηχανική παραγωγή Γερμανίας

Η γερμανική βιομηχανική παραγωγή σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση από τις αρχές του 2022, κατηφορίζοντας στο επίπεδο του 2005 και αποδεικνύοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης να ξεπεράσει την πολυετή ύφεση.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η παραγωγή μειώθηκε κατά 4,3% τον Αύγουστο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, λόγω της πτώσης κατά 18,5% στην κατασκευή αυτοκινήτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Destatis.

Το αποτέλεσμα αυτό είναι πολύ χειρότερο από οποιαδήποτε πρόβλεψη της έρευνας του Bloomberg σε 22 οικονομολόγους.

Οπως σημειώνουν οι Financial Times, τα απροσδόκητα κακά στοιχεία έρχονται την ώρα που ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πρόκειται να συναντήσει τους επικεφαλής των αυτοκινητοβιομηχανιών της χώρας την Πέμπτη στο Βερολίνο για να συζητήσουν τα προβλήματα του κλάδου που αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Ο Μερτς έχει υποσχεθεί να αναζωογονήσει τη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, αλλά μέχρι στιγμής έχει αποτύχει.

