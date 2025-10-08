#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κατρακύλα 4,3% για τη βιομηχανική παραγωγή Γερμανίας

Προσγειώθηκε στο επίπεδο του 2005, με κύρια αιτία την πτώση κατά 18,5% της κατασκευής αυτοκινήτων. «Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες» οι δυσκολίες της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης. Υποσχέσεις από τον Καγκελάριο, που όμως δεν υλοποιούνται.

Κατρακύλα 4,3% για τη βιομηχανική παραγωγή Γερμανίας

Δημοσιεύθηκε: 8 Οκτωβρίου 2025 - 13:38

Η γερμανική βιομηχανική παραγωγή σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση από τις αρχές του 2022, κατηφορίζοντας στο επίπεδο του 2005 και αποδεικνύοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης να ξεπεράσει την πολυετή ύφεση.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η παραγωγή μειώθηκε κατά 4,3% τον Αύγουστο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, λόγω της πτώσης κατά 18,5% στην κατασκευή αυτοκινήτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Destatis.

Το αποτέλεσμα αυτό είναι πολύ χειρότερο από οποιαδήποτε πρόβλεψη της έρευνας του Bloomberg σε 22 οικονομολόγους.

Οπως σημειώνουν οι Financial Times,  τα απροσδόκητα κακά στοιχεία έρχονται την ώρα που ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πρόκειται να συναντήσει τους επικεφαλής των αυτοκινητοβιομηχανιών της χώρας την Πέμπτη στο Βερολίνο για να συζητήσουν τα προβλήματα του κλάδου που αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Ο Μερτς έχει υποσχεθεί να αναζωογονήσει τη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, αλλά μέχρι στιγμής έχει αποτύχει.

German Industrial Production Slumped in August

 

Source: Destatis

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Κομισιόν προτείνει δασμούς 50% στις εισαγωγές χάλυβα

Τέταρτη φορά έπεσαν οι παραγγελίες στα γερμανικά εργοστάσια

«Ηλεκτροσόκ» για τη Mercedes στην Κίνα

Η Κομισιόν θα προτείνει δασμούς 50% στις εισαγωγές χάλυβα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο