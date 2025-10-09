Novo Nordisk: Μega-εξαγορά $5,2 δισ. για την καταπολέμηση της ηπατικής νόσου

Συμφωνία για την εξαγορά της Akero Therapeutics έναντι 5,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων έκλεισε η Novo Nordisk, με στόχο να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της σε έναν τύπο ηπατικής νόσου που συνδέεται με την παχυσαρκία.

Η Novo θα καταβάλει 54 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, ποσό που αντιστοιχεί σε 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια, και αντανακλά premium 16% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Akero στα 46,49 δολάρια την Τετάρτη. Επιπλέον 500 εκατομμύρια δολάρια θα καταβληθούν ανάλογα με την επίτευξη των κανονιστικών ορόσημων, δήλωσε η δανική φαρμακευτική εταιρεία.

Η Akero διαθέτει μια πειραματική θεραπεία για τη στεατοηπατίτιδα που σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία, ή MASH, η οποία βρίσκεται σε δοκιμές τελικού σταδίου για ασθενείς με ίνωση και κίρρωση του ήπατος.

Η Novo δήλωσε ότι το φάρμακο Akero, η efruxifermin, έχει τη δυνατότητα να είναι η πρώτη θεραπεία για την αντιστροφή της ηπατικής βλάβης τελικού σταδίου που συνδέεται με τη MASH, η οποία εμφανίζεται όταν συσσωρεύεται υπερβολικό λίπος στο ήπαρ. Θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει «θεραπεία-ακρογωνιαίο λίθο» μόνο του ή σε συνδυασμό με την επιτυχημένη αγωγή για την παχυσαρκία Wegovy, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Mάικ Ντούστνταρ.

Η συμφωνία είναι η τελευταία σε μια σειρά από συμφωνίες που αφορούν τη MASH, ολοένα και πιο σημαντική προσθήκη στον ανταγωνιστικό τομέα της ιατρικής για την παχυσαρκία. Η Roche συμφώνησε τον περασμένο μήνα να αγοράσει την 89Bio Inc. για 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η GSK αγόρασε τη δική της πιθανή θεραπεία MASH φέτος για έως και 2 δισ. δολάρια.

Είναι επίσης η πρώτη μεγάλη συναλλαγή που πραγματοποίησε ο Ντούστνταρ από τότε που ανέλαβε την κορυφαία θέση της εταιρείας -ήταν πρώην επικεφαλής διεθνών δραστηριοτήτων- και η μεγαλύτερη για τη Novo από πέρυσι, όταν συνήψε τριμερή συμφωνία ώστε ο μεγαλύτερος μέτοχός της να αγοράσει την κατασκευάστρια φαρμάκων Catalent έναντι 16,5 δισ. δολαρίων.

Η μετοχή της φαρμακευτικής εταιρείας στην Κοπεγχάγη έχει υποχωρήσει περισσότερο από το μισό τους τελευταίους 12 μήνες, λόγω ανησυχιών για την ανταγωνιστικότητά της στον τομέα της παχυσαρκίας. Οι μετοχές της καλιφορνέζικης Akero σημειώνουν άνοδο περίπου 20% στη Νέα Υόρκη σήμερα Πέμπτη.

Το φάρμακο Akero εντάσσεται στο χαρτοφυλάκιο της Novo και θα μπορούσε να είναι έτοιμο για την αγορά ήδη από το 2028, δήλωσε ο Χρήστος Νικολετόπουλος, αναλυτής του Bloomberg.

Η Akero συζητούνταν ως πιθανός στόχος εξαγοράς εδώ και μήνες, ως μία από τις λίγες εταιρείες που διαθέτει προϊόν κατά της παχυσαρκίας και είχε ήδη περάσει από τα πρώιμα στάδια κλινικής ανάπτυξης υψηλότερου κινδύνου. Οι μετοχές της βιοτεχνολογικής εταιρείας εκτοξεύτηκαν τον Ιανουάριο, μετά από μελέτη που έδειξε ότι το πειραματικό της φάρμακο ανέτρεψε την κίρρωση σε ασθενείς. Η μετοχή σημείωσε άνοδο άνω του 60% φέτος, ενόψει της συμφωνίας με τη Novo.

Η Novo δήλωσε ότι η εξαγορά θα αυξήσει επίσης τις δαπάνες της για έρευνα και ανάπτυξη, πιθανώς μειώνοντας τα λειτουργικά κέρδη κατά περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες το επόμενο έτος. Η Akero έχει ξεκινήσει τρεις μεγάλες δοκιμές της efruxifermin, με περίπου 3.500 ασθενείς συνολικά.

Η συμφωνία «δεν αποτελεί γιγαντιαίο premium» για την Akero, αλλά, καθώς οι μετοχές έχουν ανέβει προηγουμένως λόγω εικασιών για εξαγορά, η τιμή αγοράς είναι «σύμφωνη με ορισμένες από τις πρόσφατες συμφωνίες στον χώρο» όσον αφορά την αποτίμηση με βάση τις εκτιμήσεις εσόδων, δήλωσε ο Jared Holz, ειδικός υγειονομικής περίθαλψης στη Mizuho Securities.