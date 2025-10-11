BofA: Γιατί η οικονομία της ευρωζώνης δεν βρίσκεται σε καλή θέση

Η οικονομία της ευρωζώνης παραμένει υπό πίεση, σύμφωνα με αναλυτές της Bank of America, οι οποίοι προειδοποιούν ότι οι πρόσφατες κινήσεις των νομισμάτων και των επιτοκίων έχουν ουσιαστικά πιέσει τις χρηματοοικονομικές συνθήκες, επιβαρύνοντας τις προοπτικές της ανάπτυξης και του πληθωρισμού.

Σε σημείωμα προς τους πελάτες της αυτή την εβδομάδα, η BofA ανέφερε ότι «οι κινήσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των πραγματικών επιτοκίων αντιπροσωπεύουν μια εξωγενή σύσφιγξη των χρηματοοικονομικών συνθηκών, ισοδύναμη με μία έως δύο αυξήσεις των επιτοκίων από τη συνεδρίαση του Ιουνίου, όταν η ΕΚΤ άρχισε να μιλάει για μια καλή κατάσταση».

Η τράπεζα τονίζει ότι «αυτό θα επηρεάσει αρνητικά τον πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα».

Παράλληλα αναφέρει ότι «συνεχίζει να βρίσκει λόγους για τους οποίους η οικονομία της ευρωζώνης δεν βρίσκεται σε καλή θέση», επισημαίνοντας την αδύναμη οικονομική δραστηριότητα, τα στάσιμα στοιχεία των ερευνών και την παρατεταμένη απόσβεση από την πρόωρη υλοποίηση μέτρων κατά το α΄εξάμηνο.

«Η δραστηριότητα είναι αδύναμη, τα μαλακά στοιχεία κινούνται πλευρικά και η απόσβεση από την πρόωρη υλοποίηση μέτρων κατά το α΄ εξάμηνο του 2025 αναμένεται», γράφουν οι αναλυτές.

Ενώ ο πληθωρισμός εξέπληξε θετικά τον Σεπτέμβριο, η BofA αναμένει ότι η δυναμική «είναι πιθανό να εξασθενήσει» και δήλωσε ότι η νομισματική πολιτική παραμένει περιορισμένη.

«Οι δηλώσεις της ΕΚΤ δεν είναι πλέον εντελώς μονόπλευρες, όμως παραμένουν μακριά από το να είναι αρκετά ισορροπημένες για μια μείωση (επιτοκίων) τον Δεκέμβριο», σημειώνει η τράπεζα. Ωστόσο, θεωρεί τις μειώσεις των επιτοκίων αναπόφευκτες, λέγοντας ότι «οι μειώσεις της ΕΚΤ είναι περισσότερο θέμα του "πότε" παρά του "αν"».

Οι αναλυτές της τράπεζας μοιράστηκαν επίσης τις εντυπώσεις τους από τις πρόσφατες συναντήσεις στη Ρώμη, περιγράφοντας το μακροοικονομικό πλαίσιο της γείτονας ως «περίοδο εγχώριας ηρεμίας».

Πρόσθεσαν ότι «το καλύτερο από το αναμενόμενο έλλειμμα του 2025 δίνει ελπίδες για έξοδο από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας έως την άνοιξη του 2026», ενώ οι αμυντικές δαπάνες «αυξάνονται, αλλά πολύ σταδιακά».