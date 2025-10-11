Η Χαμάς επιστρατεύει 7.000 μαχητές για τον έλεγχο της Γάζας

Λίγες ώρες μετά την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από την πόλη της Γάζας, στο πλαίσιο της αρχικής φάσης της εκεχειρίας για την οποία μεσολάβησαν οι ΗΠΑ, δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι επέστρεψαν για να ψάξουν τα βομβαρδισμένα κτίρια υπό την επίβλεψη των δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς.

Η Πολιτική Άμυνα της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε πως περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το BBC, η Χαμάς επιστρατεύει 7.000 μαχητές για να επανακτήσει τον έλεγχο της Γάζας, την ώρα που ανακύπτουν φόβοι για νέα εσωτερική βία μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το υπουργείο Εσωτερικών της Χαμάς ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η αστυνομική της δύναμη θα αναπτυχθεί σε ολόκληρη την επικράτεια.

Μασκοφόροι άνδρες που φορούσαν καπέλα με την ένδειξη «Εσωτερική Ασφάλεια» και ήταν οπλισμένοι με τουφέκια Καλάσνικοφ επιθεωρούν τα πορτ-μπαγκάζ των αυτοκινήτων και επιβεβαιώνουν την εξουσία τους, σύμφωνα με μάρτυρες και εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βιντεοσκοπήθηκαν από το Al Jazeera.

Είναι ένα πρώιμο σημάδι ότι ο στόχος του Ισραήλ να απομακρύνει την ισλαμιστική ομάδα από την εξουσία - και ο στόχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μια διαρκή ειρήνη - δεν θα είναι απλός. Ούτε θα είναι απλή η αποστολή της ανοικοδόμησης.

Ο αφοπλισμός της Χαμάς, που προβλέπεται στο πλαίσιο του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου, είναι «εκτός συζήτησης», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ηγετικό στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Η προτεινόμενη παράδοση των όπλων είναι εκτός συζήτησης και δεν είναι διαπραγματεύσιμη», δήλωσε το ηγετικό στέλεχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Υπενθυμίζεται ότι η εκεχειρία, που αποσκοπεί στον τερματισμό του βίαιου διετούς πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, αφήνει τα ισραηλινά στρατεύματα να παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς συμφώνησε να απελευθερώσει 20 ζωντανούς ομήρους - και να παραδώσει τα λείψανα 28 άλλων - μέχρι τη Δευτέρα, όταν ο Τραμπ θα φτάσει στην Ιερουσαλήμ για να απευθυνθεί στο Κοινοβούλιο πριν μεταβεί στην Αίγυπτο για την τελετή υπογραφής.

Το Ισραήλ είναι τότε υποχρεωμένο να απελευθερώσει σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, μεταξύ των οποίων 250 που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης. Το ποιοι θα είναι μεταξύ των 250 αποτελεί θέμα έντονου ενδιαφέροντος τόσο για το Ισραήλ όσο και για τη Χαμάς.

Την ίδια ώρα, η κλίμακα της καταστροφής στην πόλη της Γάζας μπορεί να είναι ελαφρώς μικρότερη από ό,τι στο νότιο τμήμα της παράκτιας ζώνης, αλλά εξακολουθεί να είναι τεράστια. Τα περισσότερα πολυώροφα κτίρια έχουν ισοπεδωθεί - το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι στέγαζαν τις υπηρεσίες πληροφοριών της Χαμάς - και ορισμένοι δρόμοι είναι αγνώριστοι.