«Κατηγορώ» Κίνας κατά ΗΠΑ για κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου

Η Κίνα επέκρινε σφοδρά το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει πρόσθετους δασμούς 100% στις κινεζικές εξαγωγές και απείλησε με νέα αντίμετρα, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη ραγδαία επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Σε ανακοίνωσή του, το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου επεσήμανε ότι από τότε που οι δύο χώρες πραγματοποίησαν εμπορικές συνομιλίες στη Μαδρίτη τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ έχουν «συνεχώς εισαγάγει μια σειρά νέων περιορισμών κατά της Κίνας», συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης κινεζικών εταιρειών σε εμπορική μαύρη λίστα.

«Η θέση της Κίνας σχετικά με τους εμπορικούς πολέμους είναι συνεπής: δεν θέλουμε να πολεμήσουμε, αλλά δεν φοβόμαστε να πολεμήσουμε», ανέφερε το υπουργείο την Κυριακή.

Στο πλαίσιο της τελευταίας κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε την Παρασκευή ότι θα επιβάλει «εκτεταμένους» ελέγχους στις εξαγωγές «σχεδόν σε κάθε προϊόν που παράγουν», συμπεριλαμβανομένου «όλου του κρίσιμου λογισμικού», παράλληλα με τους νέους δασμούς. Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ έως ή πριν από την 1η Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η απειλή επιβολής υψηλών δασμών σε κάθε ευκαιρία δεν αποτελεί σωστό τρόπο προσέγγισης της Κίνας», ανέφερε το υπουργείο Εμπορίου. «Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμείνουν στην πορεία τους, η Κίνα θα λάβει αποφασιστικά τα αντίστοιχα μέτρα για να διαφυλάξει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της».

Η απειλή του Τραμπ ήρθε μετά από μια σειρά εμπορικών ενεργειών της Κίνας τις δύο προηγούμενες ημέρες, που διεύρυναν τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και συναφών τεχνολογιών, καθώς και εξοπλισμού και υλικών για την κατασκευή μπαταριών.

Το Πεκίνο, θυμίζουν οι Financial Times, ξεκίνησε επίσης έρευνα για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού κατά της αμερικανικής κατασκευάστριας μικροτσίπ Qualcomm και επέβαλε τέλη στα αμερικανικής ιδιοκτησίας πλοία που προσεγγίζουν κινεζικά λιμάνια.

Οι κινήσεις του Πεκίνου αυτή την εβδομάδα φαίνεται να αποτελούν στρατηγική άσκησης πίεσης ενόψει της αναμενόμενης κατ’ ιδίαν συνάντησης μεταξύ του Τραμπ και του Σι στη Νότια Κορέα. Ο Τραμπ την Παρασκευή εξέφρασε αμφιβολίες για το αν η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί, αλλά αργότερα είπε ότι «πιθανότατα θα συναντηθούν».

Οι νέοι έλεγχοι στις κινεζικές εξαγωγές έχουν προκαλέσει φόβους για ευρείες διαταραχές στη διεθνή βιομηχανική παραγωγή. Το Πεκίνο δήλωσε την Κυριακή ότι ο αντίκτυπος στις αλυσίδες εφοδιασμού θα είναι «εξαιρετικά περιορισμένος» και διαβεβαίωσε ότι οι επιχειρήσεις «δεν χρειάζεται να ανησυχούν», προσθέτοντας ότι κάθε αίτηση για χρήση πολιτικού σκοπού που συμμορφώνεται με τους κανονισμούς θα εγκρίνεται.

Η δήλωση του Τραμπ, η οποία εκδόθηκε μέσω της πλατφόρμας Truth Social, αυξάνει τις πιθανότητες λήξης της εύθραυστης ύφεσης στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ–Κίνας, που είχε επιτευχθεί με ανακωχή στη Γενεύη τον Μάιο. Πριν από αυτό, οι δύο χώρες βρίσκονταν στα πρόθυρα μιας εικονικής εμπορικής εμπλοκής, αφού ο Τραμπ είχε επιβάλει δασμούς 145% στο Πεκίνο και ο Σι είχε απαντήσει με επιβαρύνσεις 125% στα αμερικανικά αγαθά.