Η Κίνα κατηγορεί τις ΗΠΑ για δυο μέτρα και δυο σταθμά

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε πως θα προχωρήσει σύντομα στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 100% στα κινεζικά εμπορεύματα, επιπλέον αυτών που εφαρμόζονται ήδη.

Δημοσιεύθηκε: 12 Οκτωβρίου 2025 - 15:25

Η κυβέρνηση της Κίνας κατηγόρησε αυτή των ΗΠΑ πως εφαρμόζει «δυο μέτρα και δυο σταθμά», αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε πως θα προχωρήσει σύντομα στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 100% στα κινεζικά εμπορεύματα, επιπλέον αυτών που εφαρμόζονται ήδη.

«Η εν λόγω αμερικανική ανακοίνωση είναι τυπικό παράδειγμα αυτού που ονομάζεται ‘δυο μέτρα και δυο σταθμά’», σημείωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

