Αίγυπτος: Τραμπ, Ερντογάν και Ευρωπαίοι επικυρώνουν τη συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Λίγο μετά τη συμπλήρωση διετίας από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίοι ηγέτες συγκεντρώνονται στην Αίγυπτο τη Δευτέρα για να επικυρώσουν -και επιβλέψουν- τερματισμό των μαχών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, καθώς οι δύο ηγέτες εμφανίστηκαν μαζί πριν από τη διεθνή σύνοδο κορυφής για τη συμφωνία για τη Γάζα.

«Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Το εκτιμώ ιδιαίτερα», είπε ο Τραμπ για τον Σίσι, τον οποίο χαρακτήρισε ισχυρό ηγέτη που περιορίζει την εγκληματικότητα στη χώρα του.

Παράλληλα, για το Ιράν είπε ότι χρειάζεται βοήθεια, καθώς η χώρα χρειάζεται βοήθεια και «θα έρθει μαζί μας».

Αντίστοιχους ύμνους επιφύλαξε για τον Αμερικανό ομόλογό του ο Αιγύπτιος πρόεδρος, τονίζοντας ότι ο Τραμπ είναι ο μόνος ηγέτης που θα μπορούσε να δώσει λύση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τόνισε δε την επιθυμία του η εν λόγω συμφωνία αν έχει διάρκεια.

Σήμερα Δευτέρα, η Χαμάς απελευθέρωσε τους τελευταίους 20 εν ζωή ομήρους και το Ισραήλ απελευθέρωσε δεκάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους, σε μια μέρα χαράς και για τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές.

Ωστόσο, Ισραηλινοί καταγγέλλουν τη Χαμάς ότι δεν τηρεί τους όρους της συμφωνίας, καθώς η παλαιστινιακή οργάνωση ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει μόλις τέσσερις σορούς ομήρων σήμερα Δευτέρα - βεβαίως είχε εξαρχής προϊδεάσει ότι η παράδοση των νεκρών θα διαρκέσει αρκετά.

Ο Τραμπ βρέθηκε νωρίτερα στο Ισραήλ και απευθύνθηκε στην ισραηλινή βουλή (Κνεσέτ), κάνοντας λόγο για έναρξη μιας νέας εποχής στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ και ο Αιγύπτιος ομόλογός του Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι θα προεδρεύσουν ειρηνευτικής συνόδου κορυφής στο θέρετρο Σαρμ ελ-Σεΐχ της Ερυθράς Θάλασσας, όπου θα υπογραφεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο δεν αναμένεται να παραστούν ούτε το Ισραήλ ούτε η Χαμάς.

Ευρωπαίοι ηγέτες — μεταξύ αυτών ο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας, ο Κιρ Στάρμερ της Βρετανίας, ο Φρίντριχ Μερτς της Γερμανίας, η Τζόρτζια Μελόνι της Ιταλίας και ο Πέδρο Σάντσεθ της Ισπανίας, μαζί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν της Τουρκίας, θα είναι παρόντες για τη συμφωνία.

Μακρόν: Η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στο Σαρμ ελ Σεΐχ ότι το επόμενο βήμα για διαρκή ειρήνη θα είναι η δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Πρόσθεσε ότι η Γαλλία θα διαδραματίσει ειδικό ρόλο ώστε να διασφαλίσει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα συμπεριληφθεί στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, ενώ χαρακτήρισε «πολύ καλό μήνυμα» την παρουσία του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στη σύνοδο.

«Οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να βρίσκονται «στην καρδιά της διακυβέρνησης της Γάζας», είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

Μερτς: Ντόναλντ, τώρα είναι η ώρα της Ουκρανίας

Ως μια «σημαντική μέρα στα εγχειρίδια ιστορίας» για τη Μέση Ανατολή αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο περιέγραψε τη σημερινή ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και εξέφρασε την ελπίδα ότι τώρα ξεκινάει «μια φάση ειρήνης», στην οποία η Γερμανία είναι πρόθυμη να συμβάλει. Ο κ. Μερτς επανέλαβε ότι η χώρα του στέκει στο πλευρό του Ισραήλ, ενώ κάλεσε τον πρόεδρο Τραμπ να ασκήσει την επιρροοή του και για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε», δήλωσε ο καγκελάριος από το Σαρμ ελ-Σεΐχ. «Βρισκόμαστε εδώ για να υπογράψουμε ένα σπουδαίο κείμενο, με το οποίο ελπίζουμε ότι ξεκινάει μια φάση διαρκούς ειρήνης, καλής συνεργασίας και σταθερότητας στην περιοχή», πρόσθεσε και ευχαρίστησε «όσους κατέστησαν εφικτή τη σημερινή μέρα», αναφερόμενος στον Αιγύπτιο πρόεδρο Φατάχ αλ-Σίσι, στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, «για την προσήλωση και την καθαρή στάση του σε αυτή τη διένεξη», στον εμίρη του Κατάρ Χαμάντ αλ Θάνι και στην τουρκική κυβέρνηση.

Ο Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε επίσης την ελπίδα ο πρόεδρος Τραμπ να ασκήσει την επιρροή του και στη ρωσική κυβέρνηση προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε, λίγες ώρες από εδώ με το αεροπλάνο, μαίνεται τα τελευταία τριάμισι χρόνια ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Βλέπουμε εδώ ότι όταν η διεθνής κοινότητα είναι ενωμένη, η ειρήνη είναι εφικτή. Αλλά για μας στην Ευρώπη, ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την ελευθερία μας», δήλωσε.