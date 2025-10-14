Αύξηση των εξαγωγών LNG επιδιώκει η Αίγυπτος τους επόμενους μήνες

Η Αίγυπτος σκοπεύει να αυξήσει τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) τους επόμενους πέντε μήνες, καθώς προσπαθεί να αποτρέψει ενδεχόμενη κρίση εφοδιασμού στο εσωτερικό, μεταδίδει το Bloomberg.

Το Κάιρο επιδιώκει να ανατρέψει την αρνητική τάση στις εξαγωγές του καυσίμου, αφού αναδείχθηκε καθαρός εισαγωγές LNG, το 2024. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση σχεδιάζει να πραγματοποιεί δύο αποστολές υγροποιημένου φυσικού αερίου τον μήνα για το διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου και Μαρτίου, το οποίο θα φορτώνεται στον τερματικό σταθμό Ιντκού, σύμφωνα με πηγές.

Για να συμβεί αυτό ωστόσο χωρίς να διαταραχθεί η εγχώρια εφοδιαστική ασφάλεια, είναι αναγκαίο να αυξηθεί η παραγωγή του καυσίμου. Αυτό η Αίγυπτος θα προσπαθήσει να το πετύχει προσελκύοντας περισσότερες ξένες επενδύσεις, στον τομέα της παραγωγής LNG, και επιτρέποντας έπειτα στους επενδυτές να εξάγουν μέρος του καυσίμου που παράγουν.

Αν το σχέδιο επιτευχθεί θα πρόκειται για σημαντική εξέλιξη για τη χώρα η οποία ενδεικτικά φέτος, έχει πραγματοποιήσει μόλις τέσσερις αποστολές φορτίων με ΥΦΑ.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι η αύξηση των εξαγωγών αιγυπτιακού υγροποιημένου φυσικού αερίου θα τονώσει την προσφορά του καυσίμου στις διεθνείς αγορές. Αυτά είναι καλά νέα για την Ευρώπη, η οποία εξαρτάται πλέον από το καύσιμο με το οποίο αντικαθιστά το φυσικό αέριο που προηγουμένως διοχετευόταν μέσω αγωγών από τη Ρωσία. Η αύξηση της προσφοράς ωστόσο θα μείωνε την τιμή του LNG προς τα κάτω, ανακουφίζοντας του πολίτες των χωρών του μπλοκ.

Το υπουργείο Ενέργειας της Αιγύπτου δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.