Κέρδη 5,6 δισ. και άλμα στα deals για τη Wells Fargo

Η Wells Fargo ανακοίνωσε κέρδη ύψους 5,6 δισ. δολαρίων και έσοδα ύψους 21,4 δισ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες.
Oπως μεταδίδουν οι Financial Times, τα έσοδα από τις επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 554 εκατ. δολάρια, καθώς ο όμιλος επωφελήθηκε από την ανάκαμψη των deals σε ολόκληρο τον κλάδο.
Τα έσοδα από το τμήμα αγορών της Wells αυξήθηκαν στο 1,9 δισ. δολάρια, από 1,8 δισ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, καθώς η συνεχιζόμενη μεταβλητότητα ενίσχυσε τους traders της Wall Street και τα έσοδα της τράπεζας από μετοχές, εμπορεύματα, συνάλλαγμα και πιστωτικά προϊόντα.