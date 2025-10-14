«Σήμα» Πάουελ για νέα μείωση επιτοκίων τον Οκτώβριο

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ δείχνει περαιτέρω σημάδια αδυναμίας, προειδοποίησε ο Τζερόμ Πάουελ, καθώς ο πρόεδρος της Fed άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να είναι έτοιμος να στηρίξει μια ακόμη μείωση επιτοκίων αργότερα τον Οκτώβριο.

Ο Πάουελ δήλωσε την Τρίτη στη Φιλαδέλφεια ότι «οι κίνδυνοι για περαιτέρω επιβράδυνση της απασχόλησης έχουν αυξηθεί», η πιο ισχυρή ένδειξη μέχρι στιγμής ότι οι αξιωματούχοι της Fed θεωρούν πως διαθέτουν αρκετά στοιχεία για να στηρίξουν μια ακόμη μείωση του κόστους δανεισμού κατά 25 μονάδες βάσης.

Ο πρόεδρος της Fed πρόσθεσε ότι, ακόμη και χωρίς τα νέα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, τα οποία καθυστερούν λόγω του «λουκέτου» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, τα διαθέσιμα ιδιωτικά στοιχεία για την αγορά εργασίας, καθώς και η εσωτερική έρευνα της Fed, παρέχουν επαρκή τεκμήρια ότι η αγορά εργασίας επιβραδύνεται.

Τα «διαθέσιμα στοιχεία» έδειξαν ότι «και οι απολύσεις και οι προσλήψεις παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα», δήλωσε ο πρόεδρος της Fed, ενώ η «αντίληψη των νοικοκυριών για τη διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεων για τη δυσκολία των προσλήψεων συνεχίζουν να κινούνται πτωτικά».

Τον περασμένο μήνα, η Fed μείωσε το κόστος δανεισμού για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο, στο 4-4,25%.

Ο Πάουελ δήλωσε την Τρίτη ότι οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν «ευθυγραμμισμένες με τον στόχο μας για 2%».

Παρά το γεγονός ότι οι δασμοί του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν προκαλέσει κάποιες αυξήσεις στις τιμές των εισαγόμενων προϊόντων, υπάρχουν λίγα σημάδια «ευρύτερων πληθωριστικών πιέσεων» τόνισε.

Ο πρόεδρος της Fed τόνισε επίσης ότι η κεντρική τράπεζα πλησιάζει στο σημείο όπου θα σταματήσει τη μείωση του ισολογισμού της, δηλαδή το πρόγραμμα ποσοτικής σύσφιξης.

Ο Πάουελ αναφέρθηκε επίσης στις ανησυχίες που εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σχετικά με το διογκωμένο μέγεθος του ισολογισμού της Fed, λέγοντας ότι είναι απίθανο να επιστρέψει στα επίπεδα που υπήρχαν πριν από την πανδημία του κορωνοϊού.