Bank of America: «Χρυσό» τρίμηνο με άλμα 43% στην επενδυτική τραπεζική

Τα κέρδη της Bank of America το τρίτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, καθώς η επενδυτική τραπεζική δραστηριότητα αυξήθηκε εν μέσω της πολυαναμενόμενης ανάκαμψης των συγχωνεύσεων και εξαγορών και τα καθαρά έσοδα από τόκους ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, τα έσοδα από επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 43% σε 2,05 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τα 1,65 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν προβλέψει οι αναλυτές.

Οι αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε συγχωνεύσεις και εξαγορές αυξήθηκαν κατά 51% σε 583 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα έσοδα από την έκδοση μετοχών και ομολόγων αυξήθηκαν κατά 34% και 42% αντίστοιχα.

Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε επίσης ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους, μια βασική πηγή εσόδων για την εταιρεία, αυξήθηκαν κατά 9,1% στα 15,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει αύξηση 7,6% για τα καθαρά έσοδα από τόκους.