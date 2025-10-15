#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Καμπανάκι» από αυτοκινητοβιομηχανίες για τα νέα κινεζικά μέτρα

Το γερμανικό λόμπι της αυτοκινητοβιομηχανίας κάλεσε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Βερολίνο να αντιμετωπίσουν το ζήτημα «δυναμικά» με την Κίνα, ώστε να βρεθεί γρήγορα μια βιώσιμη λύση.

«Καμπανάκι» από αυτοκινητοβιομηχανίες για τα νέα κινεζικά μέτρα

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 15:56

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σημάνει συναγερμό σχετικά με τις επιπτώσεις της κίνησης της Κίνας να περιορίσει τις εξαγωγές κρίσιμων σπάνιων γαιών, λέγοντας ότι τα μέτρα θα μπορούσαν να προκαλέσουν χάος στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα διευρυμένους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και συναφών τεχνολογιών, με στόχο να αποτρέψει την «κατάχρηση» των ορυκτών στον στρατιωτικό τομέα και σε άλλους ευαίσθητους τομείς.

Το Πεκίνο έχει υπερασπιστεί την πολιτική αυτή, δηλώνοντας ότι «δεν φοβάται» έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, μετά την απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές.

Παρά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο με σκοπό την επιτάχυνση των αποστολών προς την περιοχή, η αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης αντιμετωπίζει σημαντικές αναταράξεις από τότε που η Κίνα επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών στις αρχές Απριλίου.

Η Γερμανική Ένωση της Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA), το κύριο λόμπι της χώρας για τον κλάδο των αυτοκινήτων, δήλωσε ότι οι νέοι κανονισμοί της Κίνας αναμένεται να έχουν «ευρείες συνέπειες για τις παραδόσεις των επηρεαζόμενων προϊόντων στη Γερμανία και την Ευρώπη», καθώς και για τη μετέπειτα μεταφορά τους.

Οι τελευταίοι περιορισμοί στις εξαγωγές της Κίνας θα πλήξουν «ιδιαίτερα σκληρά» τις βιομηχανίες μπαταριών και ημιαγωγών, «και κατά συνέπεια και την αυτοκινητοβιομηχανία», ανέφερε εκπρόσωπος της VDA σε email προς το CNBC την Τρίτη.

Το γερμανικό λόμπι της αυτοκινητοβιομηχανίας κάλεσε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Βερολίνο να αντιμετωπίσουν το ζήτημα «δυναμικά» με την Κίνα, ώστε να βρεθεί γρήγορα μια βιώσιμη λύση.

«Το γεγονός είναι ότι οι κινεζικοί περιορισμοί στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και μόνιμων μαγνητών που εφαρμόστηκαν τον Απρίλιο φέτος έχουν ήδη επιδεινώσει σημαντικά την κατάσταση του εφοδιασμού με σπάνιες γαίες και στρατηγικά υλικά. Τα νέα μέτρα προχωρούν ακόμη παραπέρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της VDA.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παγκόσμιο ρεκόρ πωλήσεων στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τον Σεπτέμβριο

Στο 6% οι πωλήσεις των κινεζικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη έως το 2028

Μπέσεντ: Δεν θα φοβηθούμε να λάβουμε μέτρα κατά Κίνας γιατί πέφτει η Wall Street

Νέες φωτιές Τραμπ προς Κίνα: Δεν αγοράζετε σόγια, δεν θα αγοράζουμε λάδι

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο