«Καμπανάκι» από αυτοκινητοβιομηχανίες για τα νέα κινεζικά μέτρα

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σημάνει συναγερμό σχετικά με τις επιπτώσεις της κίνησης της Κίνας να περιορίσει τις εξαγωγές κρίσιμων σπάνιων γαιών, λέγοντας ότι τα μέτρα θα μπορούσαν να προκαλέσουν χάος στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα διευρυμένους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και συναφών τεχνολογιών, με στόχο να αποτρέψει την «κατάχρηση» των ορυκτών στον στρατιωτικό τομέα και σε άλλους ευαίσθητους τομείς.

Το Πεκίνο έχει υπερασπιστεί την πολιτική αυτή, δηλώνοντας ότι «δεν φοβάται» έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, μετά την απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές.

Παρά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο με σκοπό την επιτάχυνση των αποστολών προς την περιοχή, η αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης αντιμετωπίζει σημαντικές αναταράξεις από τότε που η Κίνα επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών στις αρχές Απριλίου.

Η Γερμανική Ένωση της Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA), το κύριο λόμπι της χώρας για τον κλάδο των αυτοκινήτων, δήλωσε ότι οι νέοι κανονισμοί της Κίνας αναμένεται να έχουν «ευρείες συνέπειες για τις παραδόσεις των επηρεαζόμενων προϊόντων στη Γερμανία και την Ευρώπη», καθώς και για τη μετέπειτα μεταφορά τους.

Οι τελευταίοι περιορισμοί στις εξαγωγές της Κίνας θα πλήξουν «ιδιαίτερα σκληρά» τις βιομηχανίες μπαταριών και ημιαγωγών, «και κατά συνέπεια και την αυτοκινητοβιομηχανία», ανέφερε εκπρόσωπος της VDA σε email προς το CNBC την Τρίτη.

Το γερμανικό λόμπι της αυτοκινητοβιομηχανίας κάλεσε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Βερολίνο να αντιμετωπίσουν το ζήτημα «δυναμικά» με την Κίνα, ώστε να βρεθεί γρήγορα μια βιώσιμη λύση.

«Το γεγονός είναι ότι οι κινεζικοί περιορισμοί στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και μόνιμων μαγνητών που εφαρμόστηκαν τον Απρίλιο φέτος έχουν ήδη επιδεινώσει σημαντικά την κατάσταση του εφοδιασμού με σπάνιες γαίες και στρατηγικά υλικά. Τα νέα μέτρα προχωρούν ακόμη παραπέρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της VDA.