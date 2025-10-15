Γιαρντένι: Ο χρυσός είναι το νέο bitcoin

Το εντυπωσιακό ράλι του χρυσού το έχει καταστήσει καλύτερο καταφύγιο από το bitcoin, σύμφωνα με τον βετεράνο της αγοράς Εν Γιαρντένι.

Ο επικεφαλής της Yardeni Research, σε σημείωμά του προς τους επενδυτές την Τετάρτη, υποστήριξε ότι «ο χρυσός είναι το νέο bitcoin», συγκρίνοντας τις επιδόσεις των δύο περιουσιακών στοιχείων σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές ανησυχούν για γεωπολιτικούς κινδύνους που ενδέχεται να ανακόψουν την ανοδική πορεία των χρηματιστηρίων.

«Το bitcoin έχει χαρακτηριστεί ως ‘ψηφιακός χρυσός’, αλλά εμείς θα περιγράφαμε τον χρυσό ως ‘φυσικό bitcoin’», έγραψε ο Yardeni.

«Οι επενδυτές που απομακρύνονται από το ρίσκο ίσως καταλήγουν ολοένα και περισσότερο στο συμπέρασμα ότι ο χρυσός αποτελεί καλύτερη προστασία απέναντι στους γεωπολιτικούς κινδύνους από το bitcoin. Ο πρώτος υπάρχει από την αρχή της ιστορίας και θεωρείται ευρέως ως αντιστάθμισμα κινδύνου, ενώ το δεύτερο έχει μικρή ιστορία και συμπεριφέρεται κυρίως ως ένα κερδοσκοπικό μέσο υψηλού ρίσκου».

Αν και και τα δύο περιουσιακά στοιχεία έχουν σημειώσει ισχυρές αποδόσεις το 2025, ο χρυσός προηγείται με διαφορά. Το πολύτιμο μέταλλο έχει εκτιναχθεί κατά 60% φέτος, ενώ το bitcoin έχει αυξηθεί κατά περίπου 20%.

Για να δώσουμε ένα μέτρο σύγκρισης, η απόδοση του bitcoin είναι παρόμοια με εκείνη του δείκτη Nasdaq, στον οποίο είναι εισηγμένες πολλές από τις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης της Silicon Valley.

Ο χρυσός, όμως, ξεχωρίζει απόλυτα. Μόνο τον τελευταίο μήνα έχει ενισχυθεί πάνω από 13%, ενώ το bitcoin έχει υποχωρήσει 3%.

Την τελευταία εβδομάδα, ο χρυσός ανέβηκε σχεδόν 4%, ενώ το bitcoin υποχώρησε κατά 9% και ο Nasdaq κατά σχεδόν 1%.

Ο Γιαρντένι έχει θέσει στόχο τιμής για τον χρυσό στα 4.000 δολάρια για το 2025, επίπεδο που ήδη έχει ξεπεραστεί, αφού πρόσφατα πέρασε το όριο των 4.200 δολαρίων.

Βλέπει την τιμή να κατευθύνεται προς τις 5.000 δολάρια το 2026, και προσθέτει πως «θα μπορούσε να φτάσει τις 10.000 δολάρια μέχρι το τέλος της δεκαετίας — ή και νωρίτερα».

Όπως μεταδίδει το CNBC, o Γιαρντένι αποδίδει την πρόσφατη πτώση του bitcoin σε ζητήματα ρευστότητας, καθώς έχουν καταγραφεί περίπου 19 δισεκατομμύρια δολάρια σε ρευστοποιήσεις σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και μοχλευμένες θέσεις.

«Ορισμένες πλατφόρμες ενεργοποίησαν αυτόματες απομοχλεύσεις για τη διαχείριση κινδύνου, αναγκάζοντας ακόμη και κερδοφόρες ή αντισταθμισμένες θέσεις να κλείσουν για να προστατευτούν οι ισολογισμοί των ανταλλακτηρίων», έγραψε ο πρώην οικονομολόγος της Fed της Νέας Υόρκης.

«Καθώς οι τιμές έπεφταν ραγδαία, οι market-makers και οι μεγάλοι παίκτες αποσύρθηκαν ή περιόρισαν τη δραστηριότητά τους, αυξάνοντας τα spreads και δυσκολεύοντας την απορρόφηση των εντολών πώλησης από την αγορά» πρόσθεσε.

Αντίθετα, ο χρυσός ενισχύθηκε την προηγούμενη Παρασκευή, όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πιθανούς δασμούς 100% κατά της Κίνας. Το bitcoin, εκείνη την ημέρα, υποχώρησε.

«Οι επενδυτές που αναζητούν προστασία από την αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση κατευθύνονται στα ‘βουνά’ για να εξορύξουν... χρυσό και ασήμι», κατέληξε ο Γιαρντένι.