Τη γλιτώνει ο Λεκορνί, πάγωσε μεταρρύθμιση για να σώσει την κυβέρνησή του

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, φαίνεται έτοιμος να επιβιώσει από δύο προτάσεις μομφής σήμερα Πέμπτη, αφού ανακοίνωσε σχέδια για την αναστολή ενός αμφιλεγόμενου συνταξιοδοτικού νόμου, σε μια προσπάθεια να κερδίσει στήριξη στην Εθνοσυνέλευση.

Τόσο το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν όσο και το ακροαριστερό Ανυπότακτη Γαλλία κατέθεσαν προτάσεις μομφής που θα συζητηθούν από τις 9 π.μ. τοπική ώρα.

Oπως θυμίζει το Bloomberg, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατάφεραν να ρίξουν προηγούμενες κυβερνήσεις μόνο με τη στήριξη των Σοσιαλιστών, οι οποίοι αυτή τη φορά δηλώνουν ότι δεν θα συμμετάσχουν.

Η πιθανή παραμονή του Λεκορνί στη θέση του πρωθυπουργού φέρνει κάποια ανάπαυλα από την πολιτική κρίση που έφτασε κοντά στο να προκαλέσει πρόωρες εκλογές αυτή την εβδομάδα και να αφήσει τη χώρα χωρίς σχέδιο για την αντιμετώπιση του διογκωμένου δημοσιονομικού ελλείμματος.

Η αποφυγή μιας νέας κατάρρευσης της κυβέρνησης έχει επίσης καθησυχάσει τους επενδυτές, μειώνοντας το κόστος δανεισμού της Γαλλίας.

France’s Socialists Are Key to Government Surviving Parties likely to join no-confidence vote fall short of 289 seat majority

