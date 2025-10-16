Αυξάνονται οι εισαγωγές ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργικών από την Κίνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας Ένδυσης – Κλωστοϋφαντουργίας EURATEX, το πρώτο εξάμηνο του 2025 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των εισαγωγών από την Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες.

Οι εισαγωγές κινεζικών ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργικών στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 19,9% και ανήλθαν σε 17,3 δισ. ευρώ από 14,5 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Η αύξηση ήταν μεγαλύτερη στην ένδυση 22,3% από ότι στην κλωστοϋφαντουργία 15,7%.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Έτοιμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), όπως διαπιστώνεται η επιβολή δασμών από τον Τραμπ οδήγησε σε μείωση των κινεζικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ κατά 19% και έστρεψε τις εξαγωγές αυτές στην Ευρώπη.

Οι κινεζικές εταιρίες επειδή δεν μπορούν να πουλήσουν στις ΗΠΑ ακολουθούν μια πολύ επιθετική πολιτική προς την Ευρώπη.

Παράλληλα με την Κίνα κινούνται και άλλες ασιατικές χώρες οι οποίες καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις εξαγωγών προς την Ε.Ε. και κυρίως στην ένδυση.

Χώρες όπως το Μπαγκλαντές (+17,9%), η Ινδία (+15,4%), το Πακιστάν (+16,6%), το Βιετνάμ (+17%) και η Καμπότζη (+30%).

Από τους χαμένους της αύξησης των εισαγωγών από την Ασία στην Ε.Ε. είναι η Τουρκία με μείωση –7% σε αξία και -11% σε όγκο και η Τυνησία -4% σε αξία και -7% σε όγκο, καταλήγει ο ΣΕΠΕΕ.