#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Η συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική, δείτε live

Αυξάνονται οι εισαγωγές ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργικών από την Κίνα

Οι εισαγωγές κινεζικών ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργικών στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 19,9% και ανήλθαν σε 17,3 δισ. ευρώ από 14,5 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Αυξάνονται οι εισαγωγές ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργικών από την Κίνα

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 09:46

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας Ένδυσης – Κλωστοϋφαντουργίας EURATEX, το πρώτο εξάμηνο του 2025 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των εισαγωγών από την Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες.

Οι εισαγωγές κινεζικών ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργικών στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 19,9% και ανήλθαν σε 17,3 δισ. ευρώ από 14,5 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Η αύξηση ήταν μεγαλύτερη στην ένδυση 22,3% από ότι στην κλωστοϋφαντουργία 15,7%.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Έτοιμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), όπως διαπιστώνεται η επιβολή δασμών από τον Τραμπ οδήγησε σε μείωση των κινεζικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ κατά 19% και έστρεψε τις εξαγωγές αυτές στην Ευρώπη.

Οι κινεζικές εταιρίες επειδή δεν μπορούν να πουλήσουν στις ΗΠΑ ακολουθούν μια πολύ επιθετική πολιτική προς την Ευρώπη.

Παράλληλα με την Κίνα κινούνται και άλλες ασιατικές χώρες οι οποίες καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις εξαγωγών προς την Ε.Ε. και κυρίως στην ένδυση.

Χώρες όπως το Μπαγκλαντές (+17,9%), η Ινδία (+15,4%), το Πακιστάν (+16,6%), το Βιετνάμ (+17%) και η Καμπότζη (+30%).

Από τους χαμένους της αύξησης των εισαγωγών από την Ασία στην Ε.Ε. είναι η Τουρκία με μείωση –7% σε αξία και -11% σε όγκο και η Τυνησία -4% σε αξία και -7% σε όγκο, καταλήγει ο ΣΕΠΕΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μειώθηκαν 4,6% οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργίας στην Ευρώπη το 1ο εξάμηνο

Σε «διπλή γραμμή άμυνας» η Κλωστουφαντουργία Ναυπάκτου

«Ηγέτης» η Samsung στις παγκόσμιες παραδόσεις smartphones

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Στα €110,7 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 1ο εξάμηνο του 2025

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο