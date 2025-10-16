Η γερμανική οικονομία «κολλημένη σε στασιμότητα»

Η γερμανική οικονομία συνεχίζει να παραμένει αδύναμη και, σύμφωνα με την Bundesbank, το τρίτο τρίμηνο παρουσίασε, στην καλύτερη περίπτωση, στασιμότητα.

Η βιομηχανία αντιμετωπίζει διαρθρωτικά προβλήματα, καθώς και τους δασμούς των ΗΠΑ, η χαμηλή αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας επιβαρύνει τις επενδύσεις και η ανάκαμψη στον κατασκευαστικό τομέα εξακολουθεί να είναι μακρινή, ανέφερε η κεντρική τράπεζα της Γερμανίας στην μηνιαία έκθεσή της που δημοσιεύθηκε σήμερα Πέμπτη. Η ιδιωτική κατανάλωση ενδέχεται να έχει αυξηθεί ελαφρώς, ή και καθόλου.

Οπως θυμίζει το Bloomberg, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αγωνίζεται να βγει από μια κρίση που έχει ήδη οδηγήσει σε συρρίκνωση της παραγωγής για δύο χρόνια. Ορισμένες από τις τελευταίες προβλέψεις κάνουν λόγο για οριακή ανάπτυξη το 2026 και για μια πιο σημαντική ανάκαμψη της δυναμικής μόλις τεθούν σε εφαρμογή τα μαζικά δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προέβλεψε αυτή την εβδομάδα μια επέκταση της τάξης του 0,2% φέτος, σε συμφωνία με τις προβλέψεις της κυβέρνησης. Η τελευταία εκτίμηση της Bundesbank είναι από τον Ιούνιο και προβλέπει στασιμότητα.