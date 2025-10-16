Η Ikea ανεβάζει την παραγωγή στις ΗΠΑ για να αποφύγει τους δασμούς Τραμπ

Η Ikea αυξάνει τον αριθμό των προϊόντων που κατασκευάζει στις ΗΠΑ, καθώς η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής πώλησης επίπλων στον κόσμο δέχεται πιέσεις από τους δασμούς που επέβαλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα έπιπλα και τα ντουλάπια κουζίνας.

Η αλυσίδα επίπλων, η οποία πέρυσι είχε έσοδα 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, παράγει σήμερα μόνο το 15% περίπου των προϊόντων που πωλεί στις ΗΠΑ εγχώρια. Αυτό συγκρίνεται με το 75% της τοπικής παραγωγής στην Ευρώπη και το 80% στην Ασία.

«Θέλουμε να συνεχίσουμε την επέκτασή μας στις ΗΠΑ και τον Καναδά — πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε μια καλή δομή εφοδιασμού, ώστε να εξασφαλίσουμε τη σωστή πρόσβαση σε υλικά, εξαρτήματα και παραγωγή; Αυτό είναι ένα πολύ μακροπρόθεσμο έργο που επιτελούμε», δήλωσε ο Jon Abrahamsson Ring, διευθύνων σύμβουλος της Inter Ikea, ιδιοκτήτριας της μάρκας, στους Financial Times.

Ο Τραμπ επέβαλε αυτή την εβδομάδα δασμούς μεταξύ 10 και 50% στις εισαγωγές ξένων επίπλων και προϊόντων ξύλου. Η Ikea, η οποία είναι υπεύθυνη για περίπου το 1% της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής, αναμένεται να υποστεί σημαντικό πλήγμα.