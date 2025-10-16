Η Ikea ανεβάζει την παραγωγή στις ΗΠΑ για να αποφύγει τους δασμούς Τραμπ

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Oι νέοι δασμοί του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα εισαγόμενα έπιπλα και προϊόντα ξύλου πιέζουν τη μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής πώλησης επίπλων στον κόσμο να προσαρμόσει την εφοδιαστική της αλυσίδα.

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 15:00

Η Ikea αυξάνει τον αριθμό των προϊόντων που κατασκευάζει στις ΗΠΑ, καθώς η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής πώλησης επίπλων στον κόσμο δέχεται πιέσεις από τους δασμούς που επέβαλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα έπιπλα και τα ντουλάπια κουζίνας.

Η αλυσίδα επίπλων, η οποία πέρυσι είχε έσοδα 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, παράγει σήμερα μόνο το 15% περίπου των προϊόντων που πωλεί στις ΗΠΑ εγχώρια. Αυτό συγκρίνεται με το 75% της τοπικής παραγωγής στην Ευρώπη και το 80% στην Ασία.

«Θέλουμε να συνεχίσουμε την επέκτασή μας στις ΗΠΑ και τον Καναδά — πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε μια καλή δομή εφοδιασμού, ώστε να εξασφαλίσουμε τη σωστή πρόσβαση σε υλικά, εξαρτήματα και παραγωγή; Αυτό είναι ένα πολύ μακροπρόθεσμο έργο που επιτελούμε», δήλωσε ο Jon Abrahamsson Ring, διευθύνων σύμβουλος της Inter Ikea, ιδιοκτήτριας της μάρκας, στους Financial Times.

Ο Τραμπ επέβαλε αυτή την εβδομάδα δασμούς μεταξύ 10 και 50% στις εισαγωγές ξένων επίπλων και προϊόντων ξύλου. Η Ikea, η οποία είναι υπεύθυνη για περίπου το 1% της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής, αναμένεται να υποστεί σημαντικό πλήγμα.

