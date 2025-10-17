Ιστορικό χαμηλό για την τουρκική λίρα, 15 εβδομάδες απωλειών

Η τουρκική λίρα έπεσε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, συνεχίζοντας την αργή πτώση της εν μέσω προσδοκιών ότι οι Αρχές θα επιτρέψουν την περαιτέρω αποδυνάμωσή της, εφόσον αυτή παραμείνει κάτω από το ποσοστό του πληθωρισμού.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η λίρα υποχώρησε κατά 0,2% στα 41,9500 ανά δολάριο νωρίς την Παρασκευή, πριν περιορίσει τις απώλειές της και διαμορφωθεί στα 41,9477. Το νόμισμα, το οποίο έχει υποχωρήσει κατά 16% φέτος, οδεύει προς τη 15η εβδομάδα απωλειών.

«Η αποδυνάμωση της λίρας δεν αποτελεί έκπληξη -το νόμισμα έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα έναντι του δολαρίου σχεδόν κάθε δεύτερη μέρα κατά μέσο όρο από το 2023», δήλωσε ο Emre Akcakmak, ανώτερος σύμβουλος χαρτοφυλακίου στην East Capital Group. «Αυτό που έχει σημασία για τους επενδυτές είναι δύο πράγματα: πρώτον, αν η κεντρική τράπεζα διαθέτει επαρκή αποθέματα για να διαχειριστεί μια ομαλή υποτίμηση και, δεύτερον, ο ρυθμός αυτής της υποτίμησης».

«Πιστεύουμε, επομένως, ότι η κεντρική τράπεζα θα επιδιώξει να διατηρήσει τη σύνδεση μεταξύ του ρυθμού του πληθωρισμού και της υποτίμησης της λίρας», δήλωσε. «Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε μια σχετικά προβλέψιμη και σταθερή πορεία υποτίμησης, που θα συνεπάγεται υψηλές αλλά σταδιακά μειούμενες πραγματικές αποδόσεις».