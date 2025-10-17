#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Επελαύνει η στεγαστική κρίση στη χώρα, με τις τιμές να καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση σε ετήσια βάση από το 1988. Μεγαλώνει ο «πονοκέφαλος» για την κυβέρνηση Μοντενέγκρο.

Πορτογαλία: Άνοδος ρεκόρ στις τιμές ακινήτων τον Σεπτέμβριο

Δημοσιεύθηκε: 17 Οκτωβρίου 2025 - 19:29

Οι τιμές ακινήτων στην Πορτογαλία εκτοξεύτηκαν 23% τον φετινό Σεπτέμβριο σε σχέση με έναν χρόνο πριν, καθώς η στεγαστική κρίση συνεχίζει να δοκιμάζει την κυβέρνηση του Λουις Μοντενέγκρο. 

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στα ηπειρωτικά της χώρας έφτασε τα €2.885 ευρώ, από €1.573 που ήταν το 2020. Πρόκειται για την μεγαλύτερη άνοδο που έχει καταγραφεί από το 1988, όταν η ανεξάρτητη εταιρεία Confidencial Imobiliario, η οποία λειτουργεί ως βάση δεδομένων για την αγορά κατοικίας στην Πορτογαλία, άρχισε να συλλέγει σχετικές πληροφορίες.

Η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση της Λισαβόνας, η οποία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι σχεδιάζει να δαπανήσει περίπου €1,2 δισ. από τον προϋπολογισμό του 2026 για τον σκοπό αυτό.

Τον Σεπτέμβριο επίσης, η πορτογαλική κυβέρνηση εξασφάλισε δάνειο €1,34 δισ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κατασκευή και ανακαίνιση περίπου 12.000 κατοικιών, οι οποίες στην συνέχεια αναμένεται να διατεθούν σε πιο προσιτές τιμές.

Αξίζει να αναφερθεί ότι την στεγαστική κρίση τροφοδοτεί, η μεγάλη ζήτηση για πορτογαλικές κατοικίες από επενδυτές του εξωτερικού η οποία περιορίζει την προσφορά, πιέζοντας περαιτέρω προς τα πάνω τις τιμές των ακινήτων. Την ίδια στιγμή οι κοινωνικές κατοικίες αντιπροσωπεύουν μόλις το 2% των συνολικών κατοικιών στη χώρα, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

