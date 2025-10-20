Αιματολογική εξέταση εντοπίζει 50 τύπους καρκίνου

Νέα δεδομένα από κλινική δοκιμή στη Βόρεια Αμερική δείχνουν ότι μια αιματολογική εξέταση μπορεί να εντοπίσει ένα ευρύ φάσμα καρκίνων, εκ των οποίων τα τρία τέταρτα δεν καλύπτονται από κανένα πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου. Περισσότερο από το ήμισυ των καρκίνων ανιχνεύτηκαν σε πρώιμο στάδιο, όταν η θεραπεία είναι ευκολότερη και ενδεχομένως ιάσιμη.

Η εξέταση Galleri, που αναπτύχθηκε από την αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Grail, ανιχνεύει θραύσματα καρκινικού DNA που έχουν αποκολληθεί από όγκους και κυκλοφορούν στο αίμα, προσφέροντας ένα νέο εργαλείο για την έγκαιρη διάγνωση. Η κλινική δοκιμή περιλάμβανε 25.000 ενήλικες από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για έναν χρόνο, με περίπου 1% να εμφανίζει θετικό αποτέλεσμα. Στο 62% αυτών των περιπτώσεων, ο καρκίνος επιβεβαιώθηκε αργότερα με άλλες εξετάσεις.

Ο επικεφαλής ερευνητής, Δρ. Νίμα Ναμπαβιζαντέχ, αναπληρωτής καθηγητής ακτινοθεραπευτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Υγείας και Επιστημών του Όρεγκον, δήλωσε ότι τα δεδομένα δείχνουν ότι η εξέταση θα μπορούσε να «αλλάξει θεμελιωδώς» την προσέγγιση στον προσυμπτωματικό έλεγχο καρκίνου. Εξήγησε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό πολλών τύπων καρκίνου «νωρίτερα, όταν οι πιθανότητες επιτυχούς θεραπείας ή ακόμη και ίασης είναι μεγαλύτερες».

Παράλληλα, η εξέταση απέκλεισε σωστά τον καρκίνο σε πάνω από 99% όσων έλαβαν αρνητικό αποτέλεσμα. Σε συνδυασμό με τον προσυμπτωματικό έλεγχο για καρκίνο του μαστού, εντέρου, πνευμόνων και τραχήλου της μήτρας, ο συνολικός αριθμός των ανιχνευμένων καρκίνων αυξήθηκε κατά επτά φορές.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι τρία στα τέσσερα περιστατικά καρκίνου που εντοπίστηκαν, ήταν τύποι που δεν καλύπτονται σήμερα από κάποιο οργανωμένο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου, όπως των ωοθηκών, ήπατος, στομάχου, ουροδόχου κύστης και παγκρέατος. Η εξέταση ανίχνευσε σωστά την προέλευση του καρκίνου σε εννέα από τις δέκα περιπτώσεις.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr