Κατρακύλα 11% για τη μετοχή της Novo Nordisk

Οι μετοχές της Novo Nordisk έπεσαν κατά 11% τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση της δανέζικης φαρμακευτικής εταιρείας ότι μια πολυαναμενόμενη κλινική δοκιμή για τη νόσο του Αλτσχάιμερ δεν πέτυχε τον κύριο στόχο της.

Οπως μεταδίδει το CNBC, η δοκιμή εξέτασε εάν η σεμαγλουτίδη, το δραστικό συστατικό των επιτυχημένων φαρμάκων της Novo για τον διαβήτη και την απώλεια βάρους Ozempic και Wegovy, συνέβαλε στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου του Αλτσχάιμερ.

Οι ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο δεν παρουσίασαν επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου τους, σύμφωνα με τη γνωστική αξιολόγηση, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η φαρμακευτική εταιρεία. Η Novo θα διακόψει την προγραμματισμένη παράταση των μελετών για ένα έτος.

Η νόσος του Αλτσχάιμερ, η οποία προκαλεί καταστροφική γνωστική έκπτωση, απώλεια μνήμης και αλλαγή προσωπικότητας, είναι ένας ιδιαίτερα δύσκολος τομέας ανάπτυξης φαρμάκων, και η Novo είχε περιγράψει επανειλημμένα τις δοκιμές ως υψηλού κινδύνου. Ωστόσο, η πιθανή ανταμοιβή ήταν επίσης τεράστια: H επιτυχία θα μπορούσε να αποφέρει έως και 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιπλέον ετήσια έσοδα, σύμφωνα με αναλυτές της Morgan Stanley.

«Θεωρήσαμε ότι είχαμε την ευθύνη να διερευνήσουμε τη δυναμική της σεμαγλουτίδης», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο επιστημονικός διευθυντής της Novo, Martin Holst Lange, χρησιμοποιώντας τη γενική ονομασία του Ozempic. Η θεραπεία οδήγησε σε βελτίωση ορισμένων φυσιολογικών δεικτών που συνδέονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ, αν και αυτό δεν μεταφράστηκε σε επιβράδυνση της επιδείνωσης της νόσου.

Novo Shares Hit Lowest Since 2021 The stock is down 73% since its 2024 peak

Source: Bloomberg