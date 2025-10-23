Φρέναραν οι πωλήσεις της Roche, απογοήτευσαν τα έσοδα από σημαντικά φάρμακα

Χαμηλότερα κινήθηκαν τα έσοδα της Roche το τελευταίο τρίμηνο, καθώς οι πωλήσεις ορισμένων σημαντικών φαρμάκων της ελβετικής φαρμακευτικής εταιρείας δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των αναλυτών.
Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 1,4% σε 14,9 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα (18,7 δισεκατομμύρια δολάρια). Οι αναλυτές είχαν προβλέψει περίπου 15,2 δισεκατομμύρια φράγκα.
Το επιτυχημένο φάρμακο για τα μάτια Vabysmo, ένας από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης της Roche, το φάρμακο για τη θεραπεία της αιμοφιλίας Hemlibra και το Ocrevus για τη σκλήρυνση κατά πλάκας δεν ανταποκρίθηκαν στις εκτιμήσεις.