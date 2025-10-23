#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Φρέναραν οι πωλήσεις της Roche, απογοήτευσαν τα έσοδα από σημαντικά φάρμακα

Η Roche είδε τα έσοδά της να μειώνονται 1,4%, στα 14,9 δισ. φράγκα, καθώς πωλήσεις βασικών φαρμάκων όπως τα Vabysmo, Hemlibra και Ocrevus δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των αναλυτών.

Δημοσιεύθηκε: 23 Οκτωβρίου 2025 - 14:19

Χαμηλότερα κινήθηκαν τα έσοδα της Roche  το τελευταίο τρίμηνο, καθώς οι πωλήσεις ορισμένων σημαντικών φαρμάκων της ελβετικής φαρμακευτικής εταιρείας δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των αναλυτών.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 1,4% σε 14,9 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα (18,7 δισεκατομμύρια δολάρια). Οι αναλυτές είχαν προβλέψει περίπου 15,2 δισεκατομμύρια φράγκα.

Το επιτυχημένο φάρμακο για τα μάτια Vabysmo, ένας από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης της Roche, το φάρμακο για τη θεραπεία της αιμοφιλίας Hemlibra και το Ocrevus για τη σκλήρυνση κατά πλάκας δεν ανταποκρίθηκαν στις εκτιμήσεις.

