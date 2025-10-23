#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τρίτη διαδοχική φορά μείωσε τα επιτόκια η κεντρική τράπεζα Τουρκίας

Ψαλίδι 100 μονάδων βάσης. Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής, με επικεφαλής τον διοικητή Fatih Karahan, μείωσε τα επιτόκια από 40,5% σε 39,5%, όπως αναμενόταν.

Δημοσιεύθηκε: 23 Οκτωβρίου 2025 - 14:26

Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας μείωσε το επιτόκιο αναφοράς για τρίτη συνεχόμενη φορά, αλλά οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιβράδυναν το ρυθμό χαλάρωσης μετά την απροσδόκητη άνοδο του πληθωρισμού.

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής, με επικεφαλής τον διοικητή Fatih Karahan, μείωσε τα επιτόκια από 40,5% σε 39,5%, όπως αναμενόταν σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων.

Αυτό απέχει πολύ από τη μείωση κατά 250 μονάδες βάσης που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν για πρώτη φορά σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Η λίρα δεν παρουσίασε σημαντικές μεταβολές, με πτώση 0,1% στα 41,985 ανά δολάριο στις 2:10 μ.μ. στην Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα η μηνιαία πτώση της να φτάσει περίπου το 0,9%, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Turkey Central Bank's Rate Moves in This Year

 

Source: The Central Bank of Turkey

Note: *The central bank hiked overnight lending rate to 46% in an interim meeting and announced suspension of 1-week repo auctions on the same day

 

