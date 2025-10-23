#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η Ουκρανία στηρίζει με $200 εκατ. τη Naftogaz για εισαγωγές αερίου

Η Ρωσία έχει κλιμακώσει σημαντικά τις επιθέσεις της εναντίον ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όσο και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Η Ουκρανία στηρίζει με $200 εκατ. τη Naftogaz για εισαγωγές αερίου

Δημοσιεύθηκε: 23 Οκτωβρίου 2025 - 21:50

Η ουκρανική κυβέρνηση διέθεσε 200 εκατομμύρια δολάρια ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση του κρατικού ενεργειακού κολοσσού Naftogaz για εισαγωγές φυσικού αερίου, με φόντο το μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Η Ρωσία έχει κλιμακώσει σημαντικά τις επιθέσεις της εναντίον ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όσο και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης σημειώνονται συχνά σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας, επηρεάζοντας ακόμη και μεγάλο τμήμα της πρωτεύουσας. Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει κατηγορήσει τη Ρωσία ότι επιδιώκει να τρομοκρατήσει τον άμαχο πληθυσμό καταστρέφοντας το ενεργειακό δίκτυο της χώρας του ενόψει του χειμώνα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παπασταύρου: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG

ΗΠΑ και Κατάρ προειδοποιούν την Ευρώπη για τις προμήθειες LNG

Ζελένσκι: Ελπίζω σε «θετική απόφαση» για τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Τέλος στο ρωσικό αέριο: Τι σημαίνει για τις τιμές στην Ελλάδα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο