Η ΕΕ «στριμώχνει» τη Meta, κίνδυνος για πρόστιμο σε Facebook και Instagram

Η ΕΕ κατηγόρησε τη Meta ότι δεν ασκεί επαρκή έλεγχο στο παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, καθώς πλησιάζει στο να επιβάλει στον όμιλο Big Tech ένα ενδεχομένως βαρύ πρόστιμο για παραβίαση των ψηφιακών κανόνων της.

Oπως μεταδίδουν οι Financial Times, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της Ένωσης, δήλωσε ότι το Facebook και το Instagram της Meta δεν διαθέτουν έναν εύκολο και προσβάσιμο μηχανισμό για τους χρήστες να επισημαίνουν παράνομο περιεχόμενο, όπως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και τρομοκρατίας.

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω των διατλαντικών εντάσεων σχετικά με τον ψηφιακό κανονισμό της ΕΕ. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να τιμωρήσει με υψηλότερους δασμούς τις χώρες που «κάνουν διακρίσεις» εις βάρος των αμερικανικών εταιρειών.

«Οι Δημοκρατίες μας βασίζονται στην εμπιστοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι οι πλατφόρμες πρέπει να ενδυναμώνουν τους χρήστες, να σέβονται τα δικαιώματά τους και να ανοίγουν τα συστήματά τους για έλεγχο», δήλωσε η επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ, Henna Virkkunen.