#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η ΕΕ «στριμώχνει» τη Meta, κίνδυνος για πρόστιμο σε Facebook και Instagram

Οι Βρυξέλλες κατηγορούν τη Meta για αποτυχία στον έλεγχο παράνομου περιεχομένου σε Facebook και Instagram - απειλείται με βαρύ πρόστιμο και νέα ένταση στις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Η ΕΕ «στριμώχνει» τη Meta, κίνδυνος για πρόστιμο σε Facebook και Instagram

Δημοσιεύθηκε: 24 Οκτωβρίου 2025 - 16:46

Η ΕΕ κατηγόρησε τη Meta ότι δεν ασκεί επαρκή έλεγχο στο παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, καθώς πλησιάζει στο να επιβάλει στον όμιλο Big Tech ένα ενδεχομένως βαρύ πρόστιμο για παραβίαση των ψηφιακών κανόνων της.

Oπως μεταδίδουν οι Financial Times, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της Ένωσης, δήλωσε ότι το Facebook και το Instagram της Meta δεν διαθέτουν έναν εύκολο και προσβάσιμο μηχανισμό για τους χρήστες να επισημαίνουν παράνομο περιεχόμενο, όπως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και τρομοκρατίας.

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω των διατλαντικών εντάσεων σχετικά με τον ψηφιακό κανονισμό της ΕΕ. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να τιμωρήσει με υψηλότερους δασμούς τις χώρες που «κάνουν διακρίσεις» εις βάρος των αμερικανικών εταιρειών.

«Οι Δημοκρατίες μας βασίζονται στην εμπιστοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι οι πλατφόρμες πρέπει να ενδυναμώνουν τους χρήστες, να σέβονται τα δικαιώματά τους και να ανοίγουν τα συστήματά τους για έλεγχο», δήλωσε η επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ, Henna Virkkunen.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Meta απολύει 600 υπαλλήλους από τη μονάδα τεχνητής νοημοσύνης

Εξυπνα γυαλιά Ray-Ban Meta κατακλύζουν την αγορά ήδη από φέτος

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν περιόρισαν την πρόσβαση σε Facebook, Instagram και Snapchat

Facebook και Instagram χωρίς διαφημίσεις με συνδρομή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - TELECOMS

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο