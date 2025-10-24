#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τουρκία: Ο υφυπουργός Εξωτερικών Νουχ Γιλμάζ αναλαμβάνει πρεσβευτής στη Δαμασκό

Ο Γιλμάζ, 51 ετών, κατάγεται από την Κωνσταντινούπολη, είναι διπλωμάτης καριέρας και «υπ’ αριθμόν 2» στο υπουργείο Εξωτερικών από τον Μάιο του 2024.

Τουρκία: Ο υφυπουργός Εξωτερικών Νουχ Γιλμάζ αναλαμβάνει πρεσβευτής στη Δαμασκό

Δημοσιεύθηκε: 24 Οκτωβρίου 2025 - 23:02

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Νουχ Γιλμάζ θα αναλάβει πρεσβευτής της χώρας στη Συρία, κατόπιν απόφασης του υπουργού Χακάν Φιντάν μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Anadolu.

Μέχρι τώρα η Άγκυρα εκπροσωπούνταν στη Δαμασκό μόνο από έναν επιτετραμμένο.

Ο διορισμός του Γιλμάζ ερμηνεύεται ως σημαντική διπλωματική κίνηση.

Η Άγκυρα και η Δαμασκός διέκοψαν τις διπλωματικές σχέσεις τους επί προεδρίας του Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος ανατράπηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, έπειτα από έναν πόλεμο που κράτησε περισσότερα από δέκα χρόνια. Έκτοτε, οι δύο χώρες έχουν συσφίξει τις σχέσεις τους και εντείνουν την οικονομική και στρατιωτική συνεργασία τους. Ο Φιντάν ήταν ένας από τους πρώτους ξένους αξιωματούχους που συνεχάρη τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, τον Άχμαντ αλ Σάρα.

Ο Γιλμάζ, 51 ετών, κατάγεται από την Κωνσταντινούπολη, είναι διπλωμάτης καριέρας και «υπ’ αριθμόν 2» στο υπουργείο Εξωτερικών από τον Μάιο του 2024. Έχει υπηρετήσει ως κύριος σύμβουλος του υπουργείου και διευθυντής του Κέντρου Στρατηγικών Μελετών του υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

