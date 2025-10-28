Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί οι επενδυτές επιλέγουν στρατηγικές εποχής... dot.com

Σε μια τακτική εμπνευσμένη από την εποχή των dot-coms φαίνεται πως έχουν στραφεί οι επενδυτές προκειμένου να αποφύγουν το ρίσκο από τον κίνδυνο μιας πιθανής «φούσκας» στις αγορές της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Την ώρα που οι αμερικανικές μετοχές έχουν σημειώσει διαδοχικά ρεκόρ σύμφωνα με το Reuters και η αξία της Nvidia, η οποία κατασκευάζει AI chips, έχει ξεπεράσει τα 4 τρισ. δολάρια, οι επενδυτές προσπαθούν να βρουν τρόπους να βγουν κερδισμένοι, μετριάζοντας παράλληλα το υπερβολικό ρίσκο.

Οι ανησυχίες για πιθανή «φούσκα» στην AI

Υπενθυμίζεται ότι οι ανησυχίες περί πιθανής «φούσκας» εντάθηκαν προς τα τέλη του Αυγούστου του 2025, μετά τη δημοσίευση μιας έκθεσης που εκπονήθηκε από τμήμα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT). Όπως υπογραμμίζει το Business Insider τα αποτελέσματα της έκθεσης έδειξαν ότι το 95% των πιλοτικών προγραμμάτων Τεχνητής Νοημοσύνης δεν αποφέρουν μετρήσιμες οικονομικές εξοικονομήσεις, ούτε αυξάνουν τα κέρδη των εταιρειών.

Μάλιστα, η συζήτηση γύρω από τον κίνδυνο «φούσκας» συνεχίζεται ακόμα, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Qualcomm, Cristiano Amon, ρωτήθηκε πρόσφατα για το θέμα σύμφωνα με το αμερικανικό Fortune, με τον ίδιο ωστόσο να απαντά πως «όλοι παίζουν για να κερδίσουν», αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς για να προβλεφθεί με ακρίβεια το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μακροπρόθεσμα.

Τι μαθήματα άφησε η περίοδος της «έκρηξης» του διαδικτύου

Όπως γράφει το Reuters οι μεγάλοι επενδυτές έχουν τρομάξει από τον έντονο ενθουσιασμό που επικρατεί γύρω από την AI, όμως ταυτόχρονα το ενδεχόμενο να στοιχηματίσουν εναντίον της τους ανησυχεί επίσης. Για τον λόγο αυτό έχουν αρχίσει να μετατοπίζονται από τις πολύ δημοφιλείς μετοχές σε εκείνες που είναι πιθανό να είναι οι επόμενες «νικήτριες» του κλάδου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα πρόκειται για αναβίωση μιας στρατηγικής από την εποχή των dot-coms, η οποία βοήθησε ορισμένους επενδυτές να αποφύγουν την κατάρρευση.

Ειδικότερα, την περίοδο της «έκρηξης» του διαδικτύου την δεκαετία του 1990, υπήρχαν hedge funds που κοίταξαν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία, πουλώντας μετοχές υψηλής αξίας πριν φτάσουν στο αποκορύφωμά τους και στη συνέχεια επέλεγαν άλλες μετοχές που είχαν περιθώρια ανόδου.

«Αυτό που κάνουμε είναι αυτό που λειτούργησε από το 1998 έως το 2000», δήλωσε στο Reuters ο Francesco Sandrini, από την Amundi.

O Sandrini επισήμανε επίσης ότι υπάρχουν ενδείξεις «παράλογων» πρακτικών στη Wall Street, όμως ο ίδιος περιμένει ότι ο ενθουσιασμός για τις νέες τεχνολογίες θα συνεχιστεί.

Ποια θα είναι η επόμενη κατεύθυνση των επενδυτών

Όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα υπάρχουν και άλλοι επενδυτές που αναμένεται να αφήσουν τις μετοχές των «Magnificent-7» (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia και Tesla), μετά τον τριπλασιασμό της αξίας των μετοχών της Nvidia σε δύο χρόνια, αλλά θέλουν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στη «σφαίρα» της AI.

«Οι πιθανότητες το AI boom να καταλήξει σε αποτυχία είναι πολύ υψηλές, επειδή υπάρχουν εταιρείες που ξοδεύουν τρισεκατομμύρια και όλες τους μάχονται για την ίδια αγορά, η οποία δεν υπάρχει ακόμη», τόνισε ο Simon Edelsten, CIO της Goshawk Asset Management, ο οποίος είχε εργαστεί στην Dresdner Kleinwort Benson στο Λονδίνο το 1999. Ο ίδιος αναμένει ότι η επόμενη φάση του «πυρετού της Τεχνητής Νοημοσύνης» θα περάσει από την Nvidia, τη Microsoft και την Alphabet σε άλλους σχετικούς τομείς.

Ακόμα, το Reuters τονίζει ότι επενδυτές προσπαθούν επίσης να επωφεληθούν από τα τρισεκατομμύρια δολάρια που επενδύουν οι λεγόμενοι ‘’hyperscalers’’, όπως η Amazon, η Microsoft και η Alphabet, σε data centers και προηγμένα chip, χωρίς να εκτίθενται άμεσα σε αυτές τις εταιρείες. Για παράδειγμα, η Becky Qin από τη Fidelity International, δήλωσε ότι το ουράνιο είναι η νέα της αγαπημένη επένδυση στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, λόγω των ενεργειακών αναγκών των data centers.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν ανησυχίες ότι η βιασύνη για την κατασκευή data centers θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. «Σε κάθε νέα τεχνολογική μεταβολή δεν πηγαίνουμε από το Α στο Β, χωρίς να υπάρξουν υπερβολές στην πορεία», τόνισε ο Arun Sai της Pictet Asset Management.

Τέλος, όσον αφορά το πόσο θα διαρκέσει αυτός ο ενθουσιασμός, ο Oliver Blackbourn, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Janus Henderson, είπε ότι είναι αδύνατο να εκτιμηθεί το πόσο θα κρατήσει αυτή η «τρέλα» για την AI, καθώς η πρόβλεψη της σχετικής κορύφωσης ήταν συνήθως δυνατή μόνο εκ των υστέρων.