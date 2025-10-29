Νέο ρεκόρ για Nvidia μετά τις δηλώσεις Τραμπ για τα super-duper τσιπ Blackwell

Οι μετοχές της Nvidia συνέχισαν την εντυπωσιακή τους άνοδο σε επίπεδα-ρεκόρ, μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα συζητήσει με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ τους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης Blackwell της εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών. Οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν άνοδο 8,5% στις σημερινές συναλλαγές στην Ασία.

«Θα συζητήσουμε για τα Blackwell», δήλωσε ο Τραμπ την Τετάρτη, πριν από την πολυαναμενόμενη συνάντησή του με τον Σι αργότερα αυτή την εβδομάδα. Χαρακτήρισε το τσιπ ως «super-duper» και είπε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ (φωτογραφία), έφερε πρόσφατα μια έκδοση τους στο Οβάλ Γραφείο.

Οπως θυμίζει το Bloomberg, ο Τραμπ δήλωσε πριν από μήνες ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στην Nvidia να εξάγει στην Κίνα μια υποβαθμισμένη έκδοση του επεξεργαστή Blackwell. Αυτό θα σήμαινε μια σημαντική νίκη για τη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο από άποψη χρηματιστηριακής αξίας, μια σημαντική παραχώρηση προς το Πεκίνο και μια ανατροπή της πολυετούς εκστρατείας της Ουάσιγκτον για τον περιορισμό της υπεροχής της Κίνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα σχόλια του Προέδρου ενίσχυσαν τις ελπίδες των επενδυτών ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να τεθεί στο τραπέζι αυτή την εβδομάδα, καθώς ο Τραμπ επιδιώκει να καταλήξει σε μια συνολική συμφωνία με το Πεκίνο και να μειώσει τις εντάσεις που κλιμακώνονται εδώ και εβδομάδες μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.