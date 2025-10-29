#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τραμπ: Εχουμε εμπορικό deal με τη Νότια Κορέα

«Κλείσαμε τη συμφωνία μας, την οριστικοποιήσαμε», δήλωσε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Η συμφωνία υπόσχεται να διαλύσει την αβεβαιότητα για την οικονομία της Νότιας Κορέας η οποία εξαρτάται από το εμπόριο.

Δημοσιεύθηκε: 29 Οκτωβρίου 2025 - 12:42

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα Τετάρτη ότι επιτεύχθηκε εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα. Οι δηλώσεις του οδήγησαν σε άνοδο του γουόν έναντι του δολαρίου, καθώς η συμφωνία υπόσχεται να διαλύσει την αβεβαιότητα για την οικονομία που εξαρτάται από το εμπόριο.

«Ναι, το κάναμε. Καταλήξαμε σε συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ απαντώντας σχετικά με το αν είχε επιτευχθεί συμφωνία, πριν από δείπνο που παρέθεσε ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ.

«Κάναμε τη συμφωνία μας, την οριστικοποιήσαμε», πρόσθεσε αργότερα, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Ελλείψει συμφωνίας, οι Νοτιοκορεάτες κατασκευαστές αυτοκινήτων και χάλυβα θα έπρεπε να καταβάλλουν δασμούς 25% στις ΗΠΑ αντί για το 15% που είχε συμφωνηθεί τον Ιούλιο, γεγονός που τους έθετε σε μειονεκτική θέση έναντι των Ιαπώνων ανταγωνιστών τους, οι οποίοι καταβάλλουν 15% μετά τη συμφωνία του Τόκιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Νότια Κορέα συμφώνησε να επενδύσει 350 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για τους χαμηλούς δασμούς (15%) στις εξαγωγές αυτοκινήτων.

με πληροφορίες από Reuters

