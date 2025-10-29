#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ban στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης εξετάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το αίτημα υποβλήθηκε από τον Λετονό Ευρωβουλευτή Ρίχαρντς Κολς, και αφορά στα πρακτορεία RT, Sputnik, VGTRK και ANO TV Novosti, που σύμφωνα με τον ίδιο συνεχίζουν να διαδίδουν «ρωσική προπαγάνδα» παρά τις σχετικές κυρώσεις.

Ban στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης εξετάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Δημοσιεύθηκε: 29 Οκτωβρίου 2025 - 16:34

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει το ενδεχόμενο να μπλοκάρει την πρόσβαση σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης από το δίκτυο πληροφόρησής του, μεταδίδει το Politico.

Το αίτημα υποβλήθηκε από τον Λετονό Ευρωβουλευτή Ρίχαρντς Κολς, και αφορά στα πρακτορεία RT, Sputnik, VGTRK και ANO TV Novosti, που σύμφωνα με τον ίδιο, συνεχίζουν να διαδίδουν «ρωσική προπαγάνδα», παρά τις σχετικές ευρωπαϊκές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στα μέσα ενημέρωσης της Μόσχας ως συνέπεια της εισβολής της στην Ουκρανία.

«Πρόκειται για ζήτημα ασφάλειας πληροφοριών, θεσμικής συνοχής και αξιοπιστίας της θέσης του Κοινοβουλίου κατά της ρωσικής παραπληροφόρησης», δήλωσε ο Κολς προσθέτοντας ότι «η λετονική εθνική ρυθμιστική αρχή μέσων ενημέρωσης έχει θέσει το θέμα απευθείας στην πρόεδρο του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα».

Ωστόσο, δεν ήταν λίγοι οι Ευρωβουλευτές που εξέφρασαν ανησυχίες για την πρόταση, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο για να απαγορευτεί μελλοντικά η πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες «για λόγους διαφορετικούς από την ασφάλεια». Παράλληλα υπενθύμισαν τις τεχνικές και νομικές προκλήσεις που ενέχει η επιβολή τέτοιων περιορισμών.

Εντούτοις, ο Κολς πρόσθεσε ότι «αναμένεται να βρεθεί λύση για το ζήτημα στο εγγύς μέλλον».

Άλλωστε ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξετάζει κατά πόσο το αίτημα του Λετονού Ευρωβουλευτή είναι εφικτό να υλοποιηθεί.

Σε κάθε περίπτωση το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου σε μελλοντική συνάντηση των κομματικών ηγετών. «Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία των χρηστών του και των δεδομένων τους και εφαρμόζει μέτρα για την προστασία αυτών και των υποδομών του», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Φαραντούρης: Η φτωχοποίηση των Ελλήνων οφείλεται στην απουσία παρέμβασης

Πυρά Φαραντούρη στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για τον προϋπολογισμό

Τέλος εποχής για τη γερμανική εφημερίδα taz

Βερολίνο: Εκτός αμερικανικών κυρώσεων οι γερμανικές θυγατρικές της Rosneft

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο