Ban στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης εξετάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει το ενδεχόμενο να μπλοκάρει την πρόσβαση σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης από το δίκτυο πληροφόρησής του, μεταδίδει το Politico.

Το αίτημα υποβλήθηκε από τον Λετονό Ευρωβουλευτή Ρίχαρντς Κολς, και αφορά στα πρακτορεία RT, Sputnik, VGTRK και ANO TV Novosti, που σύμφωνα με τον ίδιο, συνεχίζουν να διαδίδουν «ρωσική προπαγάνδα», παρά τις σχετικές ευρωπαϊκές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στα μέσα ενημέρωσης της Μόσχας ως συνέπεια της εισβολής της στην Ουκρανία.

«Πρόκειται για ζήτημα ασφάλειας πληροφοριών, θεσμικής συνοχής και αξιοπιστίας της θέσης του Κοινοβουλίου κατά της ρωσικής παραπληροφόρησης», δήλωσε ο Κολς προσθέτοντας ότι «η λετονική εθνική ρυθμιστική αρχή μέσων ενημέρωσης έχει θέσει το θέμα απευθείας στην πρόεδρο του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα».

Ωστόσο, δεν ήταν λίγοι οι Ευρωβουλευτές που εξέφρασαν ανησυχίες για την πρόταση, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο για να απαγορευτεί μελλοντικά η πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες «για λόγους διαφορετικούς από την ασφάλεια». Παράλληλα υπενθύμισαν τις τεχνικές και νομικές προκλήσεις που ενέχει η επιβολή τέτοιων περιορισμών.

Εντούτοις, ο Κολς πρόσθεσε ότι «αναμένεται να βρεθεί λύση για το ζήτημα στο εγγύς μέλλον».

Άλλωστε ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξετάζει κατά πόσο το αίτημα του Λετονού Ευρωβουλευτή είναι εφικτό να υλοποιηθεί.

Σε κάθε περίπτωση το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου σε μελλοντική συνάντηση των κομματικών ηγετών. «Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία των χρηστών του και των δεδομένων τους και εφαρμόζει μέτρα για την προστασία αυτών και των υποδομών του», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.