BofA: «Καλπάζει» το κόστος της παιδικής φροντίδας στις ΗΠΑ

Αυξάνεται σε ρυθμό υπερδιπλάσιο του γενικού πληθωρισμού, καταγράφοντας άνοδο 5,2% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο. Τα αποτελέσματα.

Δημοσιεύθηκε: 29 Οκτωβρίου 2025 - 15:53

Το κόστος φροντίδας παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του γενικού πληθωρισμού, καταγράφοντας άνοδο 5,2% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία πληρωμών της Bank of America, η τάση αυτή φαίνεται να έχει οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των νοικοκυριών που καταβάλλουν τακτικά χρήματα για παιδική φροντίδα. Συγκεκριμένα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των νοικοκυριών που πραγματοποιούν σχετικές πληρωμές υποχώρησε κατά 1,6%, παρά το γεγονός ότι το μέσο ύψος των μηνιαίων καταβολών αυξήθηκε κατά 3,6%.

Παράλληλα, οι περιφερειακές διαφορές στο κόστος γίνονται ολοένα και πιο έντονες. Ενώ ο εθνικός μέσος όρος παρουσίασε άνοδο, σε ορισμένες περιοχές η αύξηση ήταν σημαντικά υψηλότερη. Στη Νέα Αγγλία, το κόστος φροντίδας παιδιών αυξήθηκε κατά 6,6%, ενώ στη βορειοκεντρική δυτική περιφέρεια των ΗΠΑ σημειώθηκε άνοδος 8,2% σε ετήσια βάση. Στον Νότο, το Νάσβιλ κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των μεγάλων πόλεων, ξεπερνώντας το 6% σε σχέση με τον μέσο όρο του 2024.

Η συνεχής αυτή άνοδος ωθεί ολοένα και περισσότερους γονείς —κυρίως γυναίκες— να εγκαταλείπουν την εργασία τους ή να περιορίζουν τις ώρες απασχόλησης, προκειμένου να αναλάβουν προσωπικά τη φροντίδα των παιδιών τους. Τα δεδομένα της Bank of America καταγράφουν μείωση στα νοικοκυριά που λαμβάνουν πολλαπλούς μισθούς ενώ παράλληλα πληρώνουν για υπηρεσίες παιδικής φροντίδας, ιδιαίτερα μεταξύ των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει μια αυξανόμενη τάση αποχώρησης από την αγορά εργασίας, καθώς ολοένα και περισσότεροι γονείς επιλέγουν να αναλάβουν οι ίδιοι τον ρόλο του φροντιστή.

Διαβάστε την έρευνα εδώ.

