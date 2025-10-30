#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ασιατικές αγορές: Επιφυλακτικές κινήσεις μετά τη συνάντηση Σι-Τραμπ

Η ΕΚΤ «παγώνει» τα επιτόκια, θα περιμένει τα στοιχεία του Δεκεμβρίου

Αναμένεται να διατηρήσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% για τρίτη φορά στη σημερινή της συνεδρίαση, καθώς περιμένει τις νέες προβλέψεις που θα δείξουν τον αντίκτυπο από τις εμπορικές εντάσεις και τη γαλλική δημοσιονομική κρίση.

Η ΕΚΤ «παγώνει» τα επιτόκια, θα περιμένει τα στοιχεία του Δεκεμβρίου

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 08:45

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, αναμένοντας τις προβλέψεις που θα παρουσιαστούν στο τέλος της χρονιάς, οι οποίες θα προσφέρουν μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις ζημίες που προκάλεσαν οι εμπορικές εντάσεις και η δημοσιονομική κρίση στη Γαλλία.

Το επιτόκιο καταθέσεων θα παραμείνει στο 2% σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με όλους τους ερωτηθέντες σε έρευνα του Bloomberg.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι το κόστος δανεισμού θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο έως το 2027, εκτός εάν οι επικαιροποιημένες προβλέψεις του Δεκεμβρίου αποκαλύψουν σημαντική απόκλιση από τον στόχο του πληθωρισμού.

