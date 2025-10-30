Η ΕΚΤ «παγώνει» τα επιτόκια, θα περιμένει τα στοιχεία του Δεκεμβρίου

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, αναμένοντας τις προβλέψεις που θα παρουσιαστούν στο τέλος της χρονιάς, οι οποίες θα προσφέρουν μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις ζημίες που προκάλεσαν οι εμπορικές εντάσεις και η δημοσιονομική κρίση στη Γαλλία.

Το επιτόκιο καταθέσεων θα παραμείνει στο 2% σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με όλους τους ερωτηθέντες σε έρευνα του Bloomberg.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι το κόστος δανεισμού θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο έως το 2027, εκτός εάν οι επικαιροποιημένες προβλέψεις του Δεκεμβρίου αποκαλύψουν σημαντική απόκλιση από τον στόχο του πληθωρισμού.

Economists Believe ECB Is Done Cutting Interest Rates Some 17% see at least one hike by end of 2026

Source: Bloomberg survey of economists conducted Oct. 17-22

Note: Figures may not add up to 100% due to rounding